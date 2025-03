Niinimäen tuulipuiston kaikki voimalat pystyssä

Tuulivoimaloiden pystytystyöt käynnistyivät Niinimäen tuulipuistossa viime syksynä. Voimaloiden käyttöönottotöitä on tehty pystytysten kanssa rinnakkain loppuvuodesta 2024 asti.

“Tällä hetkellä yhdeksän voimalaa on sähköistetty eli voimaloiden jakeluverkkoliityntä on valmis ja niiden sähköjärjestelmät on kytketty päälle. Sähköistykset ja voimaloiden testaukset jatkuvat työmaalla läpi koko kevään. Kaikki voimalat pitäisi olla testattuna arviolta kesäkuussa”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Ville Häkkinen OX2:lta.

Voimaloiden pystyttämiseen käytettiin kahta päänosturia, joista toinen on jo kuljetettu pois alueelta, ja toinen kuljetetaan maaliskuun aikana.

“Kevään ja alkukesän aikana tuulipuistoalue vielä viimeistellään ja siivotaan. Kun kaikki on valmista, luovutamme puiston sen omistajille Helenille ja Ålandsbanken Tuulivoima Erikoissijoitusrahastolle”, Häkkinen kuvaa.

Niinimäki on valmistuessaan Itä-Suomen suurin tuulipuisto. Sen vuosittainen energiantuotanto on arviolta yli 400 gigawattituntia, joka vastaa noin 80 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta (5 000 kWh/kotitalous). OX2 jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.