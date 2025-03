Vihreiden Alviina Alametsä juhlii voittoa ihmisoikeuksille: Eheytyshoidot kielletään lailla

Sofia Virta: “Suomalaisilla on oikeus tietää, millaiselle politiikalle he äänensä antavat” – Vihreät mukana SDP:n mahdollisessa välikysymyksessä 17.3.2025 12:00:53 EET | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanne on niin huolestuttava, että välikysymys hallitukselle on vähintäänkin perusteltu. Mikäli SDP välikysymyksen jättää, on Vihreät siinä mukana.