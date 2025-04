OX2 on tehnyt Suomen kaikkien aikojen suurimman uusiutuvan energian investointipäätöksen – tuulipuistojen rakentaminen alkaa heti

Karijoella ja Isojoella sijaitsevan Rajamäenkylän tuulipuiston (noin 367 MW) sekä Halsualla sijaitsevan Honkakankaan tuulipuiston (noin 105 MW) investointipäätös on suurin koskaan Suomessa tehty uusiutuvan energian investointi. Valmistuttuaan nämä tuulipuistot tulevat tuottamaan vuosittain yhteensä noin 1,6 TWh uusiutuvaa sähköenergiaa.

”Suomessa on loistavat edellytykset uusiutuvan energian tuotannon voimakkaalle lisäämiselle. Uskon investointipäätöksemme olevan rohkaiseva viesti myös sähkön kulutusinvestointeja suunnitteleville toimijoille”, sanoo OX2 Finlandin maajohtaja Veli-Pekka Alkula. ”Allekirjoitimme hiljattain yli 200 muun yrityksen kanssa Finlandia-julistuksen kestävän kasvun edistämiseksi. Kestävä kasvu vaatii myös konkreettisia tekoja, joista nyt tehty investointipäätös on oiva esimerkki”, Alkula jatkaa.

Hankkeille on sovittu pitkäaikainen vieraan pääoman rahoitus finanssikonserni Santanderin kanssa. Rahoitussopimus mahdollistaa myös muiden hankkeiden investointipäätösten toteuttamisen tulevaisuudessa. Kummallakin hankkeella on pitkäaikainen PPA- eli sähkönostosopimus kansainvälisesti toimivan yrityksen kanssa. OX2 sijoittaa hankkeisiin oman pääoman.

”OX2 on tätä ennen vienyt investointipäätökseen Suomessa jo 1200 MW maatuulivoimaa. Rajamäenkylän ja Honkakankaan hankkeet ovat ensimmäiset, jotka valmistuttuaan jäävät OX2:n omistukseen. Hankkeet ovat projektirahoitteisia, ja tämän kokoluokan vieraan pääoman rahoituspaketti kertoo vahvasta kiinnostuksesta hankeportfoliomme laatuun ja Suomen markkinaan”, kertoo kaupallinen johtaja Johannes Brunila OX2 Finlandilta.

”Rajamäenkylän tuulipuiston toteutuminen on hieno ja odotettu uutinen Isojoella. Tämä on tähän mennessä suurin uusiutuvan energian hanke kunnassamme, ja se on koko seudun elinvoimalle iso harppaus eteenpäin. Myönteisiä suoria ja epäsuoria taloudellisia sekä toiminnallisia vaikutuksia on niin paljon, että ne näkyvät kuntalaisille varmasti”, kertoo Isojoen kunnanjohtaja Juha Herrala.

Hankkeiden rakennustöillä on alueellisesti merkittävä työllistävä vaikutus. Tuulipuiston verkkoliityntä toteutetaan ensimmäistä kertaa Suomessa suoralla 400/33 kV muunnolla. Sähköasemaurakasta vastaa suomalainen Destia ja päämuuntajatoimituksesta italialainen Tamini, joka muuntajat myös valmistetaan Pohjois-Italiassa. Tamini ja OX2 ovat aiemmin tehneet yhteistyötä mm. Niinimäen tuulipuistossa Pieksämäellä. 400 kV voimajohtourakasta vastaa Caverion.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Rakennustyöt ovat molemmissa hankkeissa jo käynnistyneet kiviainesten louhinnalla. Työt jatkuvat puuston poistolla ja maanrakennustöillä.

Tuulipuistojen valmistuttua OX2 jää vastaamaan sekä Rajamäenkylän että Honkakankaan teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.

OX2 on johtava tuulivoiman toteuttaja Suomessa

Ennen nyt julkistettua investointia OX2 on vienyt Suomessa investointipäätökseen 1200 MW tuulivoimaa. Suomessa OX2 on rakentanut valmiiksi jo 16 hanketta ja parhaillaan rakenteilla on 91 tuulivoimalaa Lestijärven (69 voimalaa) ja Niinimäen (22 voimalaa) tuulipuistoissa. OX2:n rakenteilla olevan tuulivoiman yhteenlaskettu teho on 600 MW ja arvioitu yhteenlaskettu vuosituotanto 1,7 TWh.

OX2 hallinnoi Suomessa kokonaisuudessaan noin 1650 MW tuulivoimakapasiteettia, mikä käsittää yhteensä 310 tuulivoimalaa. Luvut sisältävät rakenteilla olevat Lestijärven ja Niinimäen tuulipuistot. Nyt tehtyjen investointipäätösten jälkeen hallinnoitava kapasiteetti on tulevaisuudessa yli 2100 MW.

Rajamäenkylän tuulipuisto

Sijaitsee Isojoen ja Karijoen alueella Etelä-Pohjanmaan maakunnassa

54 voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on noin 367 MW

Voimaloista 42 sijaitsee Isojoen alueella ja 12 Karijoen alueella

Tuulivoimalat: Nordex 175/6,8 MW, napakorkeus 162 m, kokonaiskorkeus 250 m

Keskeisiä alihankkijoita: Sähköasemaurakoitsija on Destia Oy, 400 kV voimajohtourakasta vastaa Caverion Oy, päämuuntajat toimittaa italialainen Tamini Trasformatori S.r.l.

Vuosittainen energiantuotanto: 1,25 TWh, mikä vastaa 250 000 kotitalouden vuosittaista sähkönkulutusta (5000 kWh/v)

Arvioitu vuosittainen kiinteistöverokertymä kunnille: yhteensä lähes 2 miljoonaa euroa

Arvioitu käyttöönottoajankohta: 2028

Honkakankaan tuulipuisto