Sofia Virta toivoo koko opposition yhteistä sote-välikysymystä

Keskusta on kertonut aikovansa jättää välikysymyksen hallitukselle siitä, miten 170 miljoonan euron leikkauksiin on saatava selvyys ennen alue- ja kuntavaalien ennakkoäänestyksen alkamista. Aiemmin SDP on kertonut suunnittelevansa vastaavaa välikysymystä. Virran mukaan asia on niin tärkeä, että koko opposition pitäisi yhdistää voimansa.

– Suomalaisilla on oikeus tietää ennen vaaleja, mistä, milloin ja kuinka paljon hallitus on sotesta leikkaamassa. Vaade läpinäkyvyydestä hallituksen toiminnassa on niin tärkeä, että mielestäni koko opposition tulisi yhdistää voimansa. Uskon, että suomalaisille tässä tilanteessa toivoa ja luottamusta toisi se, että kun hallitus ei kykene huolehtimaan suomalaisten sote-palveluista, niin oppositio osoittaisi kykenevänsä siihen yhdessä, Virta esittää.

Vihreät on aiemmin kertonut olevansa käytettävissä SDP:n mahdollisessa välikymyksessä.