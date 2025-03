Sofia Virta: Vihreät on mukana opposition yhteisessä välikysymyksessä

– Peräänkuulutin jo tammikuussa eduskuntaryhmämme talvikokouksen yhteydessä hallitukselta vastauksia siihen, mistä sote-palveluista se aikoo tänä keväänä leikata. Vastausta ei vieläkään ole hallitukselta saatu, joten tietenkin olemme valmiita tukemaan välikysymystä, jotta hallitus viimein kertoisi avoimesti, keneltä se aikoo vaalien jälkeen leikata, Virta sanoo.

Virta tiedotti aiemmin perjantaina, että hänen mielestään koko opposition tulisi yhdistää voimansa ja jättää yksi yhteinen välikysymys.

– Suomalaisilla on oikeus tietää ennen vaaleja, mistä, milloin ja kuinka paljon hallitus on sotesta leikkaamassa. Vaade läpinäkyvyydestä hallituksen toiminnassa on niin tärkeä, että mielestäni koko opposition tulisi yhdistää voimansa. Uskon, että suomalaisille tässä tilanteessa toivoa ja luottamusta toisi se, että kun hallitus ei kykene huolehtimaan suomalaisten sote-palveluista, niin oppositio osoittaisi kykenevänsä siihen yhdessä, Virta kommentoi.