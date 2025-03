Alpiq investoi Suomen suurimpaan sähkövarastohankkeeseen Pohjois-Pohjanmaalla

Energiayhtiö Alpiq ostaa Haapajärvellä sijaitsevan Pysäysperän sähkövarastohankkeen (BESS) Pohjan Voimalta. Hankkeen nimellisteho on 125 MW, ja se on suurin Suomessa julkistettu BESS-hanke. Toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna 2027.

"Haapajärven BESS-hanke sopii täydellisesti portfolioomme ja strategiaamme kasvaa joustavan kapasiteetin osalta päämarkkina-alueillamme”, sanoo Lukas Gresnigt, Alpiqin Head Business Division International ja johtoryhmän jäsen.

"Se on jatkoa toimitusvarmuuden vahvistamisen ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen eteen tekemällemme työlle. Samalla se mahdollistaa energiasiirtymää integroimalla luotettavasti vaihtelevaa uusiutuvaa energiaa, kuten tuuli- ja aurinkovoimaa, osaksi energiajärjestelmää sekä tukee sähköverkon vakautta."

Suomessa Alpiqilla on entuudestaan rakenteilla 30 megawatin BESS-hanke Valkeakoskelle. Keväällä 2024 yhtiö osti enemmistön suomalaisesta P2X Solutions -yhtiöstä, joka kehittää vihreää vetyä.

”Tämä on hyvä esimerkki vihreän siirtymän investoinnista, jollaisia Suomeen nyt tarvitaan. Sähkövarastot ovat tärkeitä, kun energiajärjestelmää kehitetään kohti nettonollaa”, kertoo Pohjan Voiman johtaja Juho Rönni.

Pysäysperän hankkeen sijainti Haapajärvellä on kantaverkon kannalta optimaalinen, kun huomioidaan, mihin uusiutuvan energian tuotanto ja sähkön kulutus Suomessa painottuvat. Se tukee kantaverkon toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

”Sähkövarastoille sijainti on kriittinen tekijä. Suomessa ei ole kantaverkon kannalta kovin montaa näin hyvää sijaintia”, Rönni kertoo.

Rönnin mukaan BESS-hankkeissa on keskeistä, että rakennusvaihe ja liittyminen kantaverkkoon toteutuvat ripeässä aikataulussa. Pohjan Voiman tavoitteena on ollut mahdollistaa Pysäysperän sähkövaraston toiminnan aloittaminen mahdollisimman nopeasti. Tätä varten Pohjan Voima esimerkiksi allekirjoitti verkkoliityntäsopimuksen Fingridin kanssa jo joulukuussa.

”Olemme lisäksi tehneet laajasti valmistelevia töitä rakennusvaihetta varten. Haluan kiittää Haapajärven kaupunkia erinomaisesta yhteistyöstä hankkeen valmistelun ja lupaprosessien aikana.”

Tavoitteena on, että Pysäysperän hankkeen rakennustyöt alkavat tänä vuonna. Sähkövarasto on tarkoitus saada käyttöön vuoden 2027 aikana.

"Pohjan Voiman tiimi on tehnyt erinomaista työtä. He ovat kehittäneet hankkeen konseptista valmiiksi hieman yli vuodessa”, kertoo toimitusjohtaja Per-Erik Eriksson Ariselta.

Pohjan Voima ja ruotsalainen Arise tekevät tiivistä yhteistyötä tuuli- ja aurinkopuistojen sekä sähkövarastojen kehittämisessä. Tukholman pörssiin listattu uusiutuvaan energiaan erikoistunut Arise omistaa enemmistön Pohjan Voimasta.

”Jatkamme BESS-hankkeiden kehittämistä kaikilla markkina-alueillamme, myös Suomessa. Niiden merkitys kasvaa, kun tuuli- ja aurinkosähkön määrä lisääntyy.”