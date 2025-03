Pohjalaismaakuntien siltojen kunnostamiseen panostetaan noin 6 miljoonaa euroa

Uudet ja korjattavat sillat:

Pundarsbäcksbro, Mustasaari (tie 673, Rantatie). Työt alkavat huhtikuussa 2025, valmistuvat marraskuussa 2025.

Lapväärtinjoen silta, Kristiinankaupunki (valtatie 8). Vilkkaasti liikennöidyn valtatie 8:n varrella oleva silta uusitaan. Työt alkavat huhtikuussa 2025 ja valmistuvat joulukuussa 2025.

Joksholman silta, Pedersöre (valtatie 8). Sillan korjaus aloitetaan vuoden 2025 aikana ja silta valmistuu vuonna 2026. Sillan uusimisen tarjouskilpailutus on vielä kesken.

Lisäksi siltojen ylläpitourakassa vuonna 2025 korjataan vuodenmittaan useita kymmeniä siltoja, joissa on lievempiä vaurioita tai turvallisuuspuutteita. Suunnitteilla on myös kolmesta viiteen uutta siltaa. Siltojen rakentamisen aikataulut tarkentuvat myöhemmin.

Siltojen kunto huolettaa

Pohjalaismaakunnissa on tällä hetkellä 78 huonokuntoista siltaa ja 52 painorajoitettua siltaa. Pohjalaismaakuntien tieverkostossa on useita haasteita siltojen osalta. Siltojen korjaustarpeita on runsaasti, mutta rahoitus ei riitä kaikkien painorajoitettujen siltojen korjaamiseen tai uusimiseen.

Siltatyöt priorisoidaan useiden tekijöiden, kuten kiireellisyyden, kohteen liikenteellisen merkittävyyden ja käytettävissä olevan rahoituksen perusteella. Kiireellisimpiä korjauskohteita ovat sillat, joiden kunto on heikentynyt merkittävästi ja jotka uhkaavat aiheuttaa riskejä liikenteelle. Liikenteellisesti tärkeimpiä siltoja ovat ne, jotka ovat vilkkaasti liikennöityjä ja joiden sulkeminen tai painorajoittaminen aiheuttaisi merkittäviä haittoja. Käytettävissä oleva rahoitus on luonnollisesti myös tärkeä tekijä, joka vaikuttaa siihen, mitä siltoja voidaan korjata.