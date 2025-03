Vihreiden Hyrkkö ihmettelee hallituksen sekavaa linjaa koulutusleikkausten aikataulusta: “Pakka aivan sekaisin”

– Hallituksella vaikuttaa olevan pakka aivan sekaisin. Mutta selvää on, että jos leikkauksista päätetään vain vähän yli viikko vaalien jälkeen, esitykset ovat jo olemassa ja niistä on jo neuvoteltu hallituspuolueiden kesken. On tyrmistyttävää, että hallitus pimittää leikkauslistat vaaliuurnille suuntaavilta suomalaisilta, Hyrkkö sanoo.

Ylen vaalitentissä Adlercreutz myös paljasti, että perusopetus on rajattu leikkausten ulkopuolelle.

– Se on hyvä uutinen, sillä perusopetuksesta ei totisesti ole varaa leikata. Mutta ei ole muuallakaan koulutuspolulla eikä liioin kulttuurissa, opintotuessa tai nuorisotyössä. Viisainta olisi myöntää, että ei näissä leikkauksissa ole järkeä eikä sydäntä – ja perua opetus- ja kulttuuriministeriön 75 miljoonan euron leikkaukset kokonaan, vaatii Hyrkkö.

Hyrkkö moittii hallitusta jääräpäisyydestä.

– Hallitus ei ehkä aivan ole ymmärtänyt, miten kovakouraisesti jo aiemmin päätetyt leikkaukset kohtelevat esimerkiksi korona-ajasta hädin tuskin toipunutta kulttuurialaa tai koko valtion budjetin mittakaavassa pikkuruista nuorisoalaa. Lisäleikkauksilla hallitus sahaa Suomen omaa oksaa, Hyrkkö sanoo.