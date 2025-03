Helsinki Biennaali ja S-ryhmän hotellit aloittavat yhteistyön

Sokotel on suomalainen hotelli- ja ravintolayhtiö, jonka menestyksen takana on noin 1000 intohimoista ammattilaista Suomessa ja Virossa. Sokotel operoi yhteensä 23 yksilöllistä hotellia kolmella brändillä, Sokos Hotels, Radisson Blu ja Radisson RED, sekä lukuisia ravintoloita. Sokotel on Suomen Osuuskauppojen keskuskunnan (SOK) tytäryhtiö ja osa S-ryhmää.

Helsinki Biennaali on kahden vuoden välein toteutuva kansainvälinen nykytaidetapahtuma, joka järjestetään kolmatta kertaa 8.6.–21.9.2025. Biennaali on koko Helsingin kaupungin yhteinen hanke ja osa Helsingin kaupunkistrategiaa. Biennaalin kuratoinnista ja tuotannosta vastaa HAM Helsingin taidemuseo.