Porin Prosessivoima investoi sähkökattilaan

Pohjolan Voiman tytäryhtiö Porin Prosessivoima on tehnyt investointipäätöksen 60 megawatin sähköhöyrykattilasta. Kattila tulee osaksi Porin Prosessivoiman nykyistä voimalaitoskokonaisuutta. Se varmistaa ja tehostaa energian tuotantoa, ja sen tarkoituksena on vähentää polttoaineen käyttämisen tarvetta ja pienentää näin voimalaitoksen päästöjä. Lisäksi sähköhöyrykattilan avulla pystytään tuottamaan sähköjärjestelmää vakauttavaa säätövoimaa. Investoinnin suuruus on 10,5 miljoonaa euroa ja se valmistuu suunnitelmien mukaan elokuussa 2026.