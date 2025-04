ELY-keskus suorittaa huuhkajareviirin kameravalvontaa Laukaan Kuusaassa

Keski-Suomen ELY-keskus on aloittanut kameravalvonnan Laukaan Kuusaassa sijaitsevalla vuosikymmenien ikäisellä huuhkajareviirillä ja hoitaa näin luonnonsuojelulain valvontatehtäväänsä.

Alueella epäillään jo useampana vuonna tapahtunutta pesinnän tahallista häirintää, joka on luonnonsuojelurikos. Kameravalvontaa jatketaan pesimäkauden ajan ainakin alkukesään asti ja sitä toistetaan tarvittaessa tulevina vuosina.

”Huuhkaja on pesinnässään erittäin häiriöaltis laji, joka useimmiten hylkää pesänsä, jos joutuu kerrankin karkotetuksi pesältään munien haudontavaiheessa”, Biologi Tomi Hakkari Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo.

Huuhkaja on nykyään erittäin uhanalainen

Huuhkaja on taantunut voimakkaasti ja on nykyään erittäin uhanalainen. Taantuminen johtuu sekä poikastuoton heikkenemisestä että kuolleisuuden lisääntymisestä. Takavuosina sadat kaatopaikat elättivät runsasta rottakantaa, josta huuhkajat saivat ravintoa yllin kyllin. Kaatopaikkojen väheneminen ja siistiytyminen on askel kohti luonnollisempaa tilaa, mutta samalla se on leikannut huuhkajan poikastuottoa ja reviirimäärääkin.

”Nykyisessä tilanteessa huuhkajat saavat erityyppisten tahattomien ja tahallisten häiriötekijöiden vuoksi vähemmän poikasia, mikä on jo ylimääräinen, luonnolliseen populaatioon kuulumaton rasite. Kannan ahdinkoa lisää erityisesti nuorten lintujen merkittävä kuolleisuus liikenteen tai sähkönsiirtoverkon tai muun törmäilyn uhreina”, Hakkari toteaa.

Älä lähesty pöllöjen pesiä pesimäaikana

ELY-keskus muistuttaa, että huuhkajan, kuten muidenkaan pöllöjen pesiä ei tule lähestyä pesimäaikana. Herkimmän lajin eli huuhkajan pesimäalueilla kaikenlaista liikkumista tulee välttää helmikuun alusta heinäkuun alkuun saakka.

”Tuttavallisemmiksi koettujen pöllölajienkaan kuten lehtopöllön kohdalla häiriö ei ole eduksi, sillä emo voi joutua jättämään munat hautomatta kohtalokkaan pitkäksi aikaa tai poikueen huoltamisessa tulee ruokintakatkoja häiriön kestäessä pidempään. Useat pöllölajit voivat olla myös aggressiivisia poikasten ollessa keskenkasvuisia”, Hakkari muistuttaa.