Sofia Virta: Hallitus ei voi väittää, etteivät leikkaukset vaikuta suomalaisten arkeen

– Yhteiskunnasta kertoo paljon se, miten pidetään huolta kaikkein heikoimmista, muistutti Virta.

Virran mukaan hallituksen säästötoimet kohdistuvat kaikkein raskaammin niihin ihmisiin, jotka eivät voi vaikuttaa omaan avun tarpeeseensa: vanhuksiin, lapsiin, nuoriin ja vammaisiin ihmisiin – juuri niihin, joiden tukemisesta hyvinvointivaltion periaatteessa on kyse.

– Onko oikein leikata ihmisiltä, jotka ovat rakentaneet tämän maan, lapsilta, joiden kasvu ja kehitys on vaarassa, tai vammaisilta, jotka tarvitsevat tukea yhdenvertaiseen arkeen? Vihreiden mielestä ei ole, Virta painotti.

Virran mukaan leikkaukset eivät kohdistu ainoastaan palveluiden käyttäjiin, vaan myös niiden tuottajiin: sosiaali- ja terveysalan ammattilaisiin, jotka kantavat jo nyt kestämätöntä työtaakkaa.

Vihreät esittävät säästöjen hakemista muualta – vaihtoehtobudjetissaan puolue on osoittanut mahdollisia reittejä perua kotihoidon, lastensuojelun ja vammaispalveluiden leikkauksia esimerkiksi puunpolton verotukea leikkaamalla, kaivosveroa korottamalla sekä olutveron alennuksesta luopumalla.

– Nämä leikkaukset eivät ole pakko. Kyse on poliittisista valinnoista. Me olemme esittäneet vaihtoehtoja – hallitus on valinnut toisin, Virta totesi.

Vihreiden mielestä tulevaisuuden Suomea ei rakenneta palveluista leikkaamalla, vaan panostamalla hyvinvointiin ja osaamiseen, satsaamalla koulutukseen kautta linjan sekä vahvistamalla kulttuurin roolia osana yhteiskuntaa. Virran mukaan nämä ovat edellytyksiä kestävälle kasvulle ja yhteiskunnan vakaudelle. Puheessaan Virta myös arvosteli hallitusta tiedon pimittämisestä kansalaisilta ennen vaaleja.

– Suomalaisten olisi ollut reilua tietää, mistä ja kuinka paljon leikataan. Nyt säästetään miljardiluokassa, mutta vaikutuksia ei haluta myöntää, Virta sanoi.

Vihreät ilmoittivat tukevansa opposition esittämää epäluottamusta hallitukselle.

– Tämä ei ole oikeudenmukaista eikä viisasta politiikkaa. Orpon hallituksen linja ei ole linjassa niiden arvojen kanssa, joiden varaan suomalainen hyvinvointivaltio on rakennettu, Virta päätti.

Lue täältä Sofia Virran koko puhe >>