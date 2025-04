Blogi: Vihreä siirtymä tarkoittaa Suomelle kasvumahdollisuuksia ja hyvinvointia - miksi monet suhtautuvat siihen yhä ristiriitaisesti?

Vihreä siirtymä luo kasvua ja parantaa resilienssiä

Vihreä siirtymä on Suomelle - ja koko maailmalle - välttämättömyys ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi. Ilmaston lämpeneminen lisää ekosysteemien haavoittuvuutta, aiheuttaa äärimmäisiä sääilmiöitä ja muuttaa elinympäristöjä, mikä nopeuttaa lajien häviämistä.

Vihreä siirtymä on myös mahdollisuus; parhaimmillaan se on talouden ja hyvinvoinnin moottori, joka tuo konkreettista ja välitöntä hyötyä kansalaisille. Vihreän siirtymän myötä syntyy uusia teknologioita, uusiutuvaa energiantuotantoa, älykästä infrastruktuuria ja innovatiivisia rakennusratkaisuja. Lisäksi vihreä siirtymä edistää kaupunkien kehitystä siten, että ne tukevat vahvemmin asukkaiden hyvinvointia.

Vihreällä siirtymällä on merkittävä rooli myös yhteiskunnan kriisin kestävyyden parantamisessa. Se auttaa varautumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, luo uusia työpaikkoja ja vahvistaa kansallista resilienssiä eli kykyä selviytyä ja toipua muutoksista ja haasteista.

Mitä vihreä siirtymä tarkoittaa?

Vihreä siirtymä tarkoittaa talouden ja yhteiskunnan muutosta kohti ekologisesti kestävää kasvua, jossa fossiilisten polttoaineiden käyttö ja luonnonvarojen ylikulutus korvataan kiertotalouteen perustuvilla ja luonnon monimuotoisuutta tukevilla ratkaisuilla.

Keskeinen osa vihreää siirtymää on puhtaan energian siirtymä, jossa fossiiliset polttoaineet korvataan uusiutuvilla ja vähäpäästöisillä energialähteillä. Vihreä siirtymä on välttämätön, sillä nykyinen talouskasvumme perustuu luonnonvarojen ylikulutukseen, mikä on kestämätöntä. *

Siirtymä on myös taloudellinen mahdollisuus: se parantaa Suomen ja Euroopan kilpailukykyä ja hyvinvointia kestävällä tavalla. Sweco pyrkii olemaan vihreän siirtymän johtava toimija Euroopassa, edistäen ratkaisuja, jotka yhdistävät ympäristönsuojelun ja taloudellisen kehityksen.

Lähde: Mitä on vihreä siirtymä? - Ympäristöministeriö

Vihreä siirtymä näyttäytyy suomalaisille etäisenä

Tutkimuksemme (2023) mukaan vihreän siirtymän hyötyjä tunnistetaan vielä varsin kapeasti, ja aihe näyttäytyy monille suomalaisille vaikeaselkoisena.

Ristiriitainen suhtautuminen: Puolet suomalaisista pitää vihreää siirtymää välttämättömänä, mutta vain 28 % uskoo sen toteutumiseen. 82 % uskoo vihreän siirtymän hyödyttävän Suomea, mutta luottamus sen toteutumiseen on matalaa.

Kapea-alainen ymmärrys: Suomalaiset yhdistävät vihreän siirtymän pääasiassa energia-alaan ja teollisuuteen. Harvempi tunnistaa sen vaikutuksia esimerkiksi rakentamiseen, kaupunkisuunnitteluun tai teolliseen tuotantoon. Vihreän siirtymän toteutuminen vaatii muun muassa energiatehokkuuden edistämistä, älykästä infrastruktuuria, kestävää liikkumista, luonnon monimuotoisuuden integroimista kaupunkirakenteisiin sekä resurssitehokkuutta että kiertotaloutta.

Tiedon ja ymmärrettävän keskustelun tarve: 62 % suomalaisista kokee, että vihreästä siirtymästä pitäisi puhua ymmärrettävämmin. Moni kokee aiheen vaikeaselkoiseksi, ja 15 % suomalaisista epäilee, ettei ole kuullut vihreästä siirtymästä lainkaan.

Huoli kustannuksista ja yksilön vastuusta: Suomalaiset pelkäävät vihreän siirtymän nostavan elinkustannuksia. Suurin osa ei koe siirtymän olevan vain yksilöiden vastuulla, vaan odottaa toimia valtiolta, EU:lta ja yrityksiltä.

Me Swecolla uskomme vihreän siirtymän paitsi toteutuvan, myös vahvistavan Suomen kantokykyä ja kriisinkestävyyttä sekä tuovan yhteiskunnallista vaurautta ja vientituloja.

Vihreä siirtymä on täällä

Vaikka vihreä siirtymä mielletään usein pelkästään teollisuuden ja energiamurroksen kysymyksenä, todellisuudessa sen piiriin kuuluu kuitenkin paljon muutakin ja se on jo nyt osa jokaisen suomalaisen arkea.

Vihreä siirtymä konkretisoituu päivittäin kierrättämisenä, vihreän sähkön käyttämisenä, energiatehokkaina ratkaisuina kotona ja kestävämpinä liikkumismuotoina. Vihreä siirtymä ei siis ole pelkkä tulevaisuuden tavoite, vaan todellisuutta. Sitä rakennetaan joka päivä tekojen kautta.

Sweco rakentaa kestävää tulevaisuutta, teoin ja sanoin

Olemme mukana lukuisissa hankkeissa, jotka konkretisoivat vihreän siirtymän hyödyt. Esimerkiksi Keran Hallien purkuhanke Espoossa on erinomainen esimerkki kiertotaloudesta käytännössä: yli 4000 tonnia terästä ja 72 000 tonnia betonia kierrätetään ja käytetään uudelleen.

Edistämme vihreää siirtymää myös viestinnän keinoin tarjoamalla selkeää ja konkreettista tietoa sen mahdollisuuksista sekä nostamalla esiin onnistuneita esimerkkejä hankkeista, jotka tuovat kestävän kehityksen hyödyt lähelle ihmisten arkea.