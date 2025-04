Energia-alalle neuvottelutulos ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksesta

Taustatilaisuus medialle: Energiatalvi 2024-25. Teams, keskiviikkona 2.4. klo 10-11. 28.3.2025 08:22:01 EET | Kutsu

Sähkömarkkinat ovat asettuneet uuteen normaaliin. Hintavaihteluita on, mutta niiden vaihteluväli on pienentynyt edellisestä talvesta: sekä huippuhintojen, että hyvin halvan sähkön tuntien määrä on vähentynyt. Pörssisähkösopimusten lisääntymisen myötä myös kuluttajat ovat alkaneet osallistua kysyntäjoustoon ja sähkökattiloiden käyttö on kasvanut, samalla kun sähkön tuotanto on ollut aiempaa tasaisempaa. Taustoitamme sähkömarkkinoiden kehitystä ja näkymiä, ja yritämme ennakoida, miten sähkön kysyntä kehittyy jatkossa. Lisäksi käymme läpi talven sähkön tuotannon jakautumista eri tuotantomuotojen kesken, ja luomme katsauksen ajankohtaisiin energiapoliittisiin kysymyksiin hallituksen puoliväliriihen lähestyessä. Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä alustaa, varaamme aikaa myös kysymyksille. Tervetuloa mukaan! Osallistuminen tästä linkistä: Liity kokoukseen nyt Tilaisuuteen voi ilmoittautua viestillä jukka.relander@energia.fi Ilmoittautuneille voimme toimittaa keskustelun pää