Food & Co lounasravintolat uudistuvat

"Brändiuudistuksen taustalla on halu tuoda esiin, mitä Food & Co todella edustaa. Meidän tavoitteenamme on tuoda arkeen iloa ja energiaa – ei pelkästään ruokaa, vaan kokonaisvaltainen kokemus, joka koskettaa asiakkaitamme kaikilla tasoilla”, sanoo liiketoimintajohtaja Anna Lumme.

“Ravintolamme eivät ole enää vain lounaspaikkoja. Ne ovat paikkoja, joissa viihdytään, tavataan toisia ja nautitaan hyvästä palvelusta koko päivän ajan.”

Uudistuksen myötä Food & Co ottaa entistä vahvemmin vastuullisuuden roolin, hyödyntäen kotimaisia ja sesonginmukaisia raaka-aineita sekä tukemalla paikallisia tuottajia. Ravintolaympäristönä Food & Co tarjoaa asiakkaille paikan, jossa on hyvä olla, nauttia ruoasta ja kohdata toisia. Brändin viesti “So Good” kiteyttää ydinajatuksen: erinomaista ruokaa, ystävällistä palvelua ja hyvinvointia.

Brändiuudistus yhdessä asiakkaitten ja henkilöstön kanssa





Brändin rakentaminen ei ole ollut vain kehitystiimin yksinpuhelu. Anna Lumme korostaa, että prosessi oli yhteistyön tulos, johon osallistui laaja joukko compassilaisia eri rooleista ja asiakkailta saatuja näkemyksiä. "Ilman osallistamista ei olisi syntynyt näin vahvaa lopputulosta. Olemme yhdessä luoneet brändin, joka on aidosti meidän kaikkien. Ilon kautta tekeminen on ollut keskiössä – tämä ei ole ollut vain työ, vaan matka, joka on tuonut meidät yhteen. Me haluamme olla enemmän kuin ravintola. Haluamme olla osa asiakkaidemme arkea – paikka, jossa voi nauttia hyvää ruokaa, kohdata ihmisiä ja kokea iloa ja energiaa.

“So Good” on viesti, joka ulottuu jokaiselle asiakkaalle ja kertoo brändin tavoitteen ylittää odotukset – tarjoamalla ruokaa ja palvelua, joka on paitsi herkullista, myös vastuullista ja terveellistä."

Ravintolat kohtaamispaikkoina ja asiakaskokemuksen kehittäminen





Brändiuudistuksen ytimessä on asiakaskokemuksen parantaminen. Food & Co:n ravintolat ovat muuttumassa entistäkin enemmän olohuoneen kaltaisiksi paikoiksi, joissa asiakas voi viihtyä ja nauttia koko päivän ajan. Tämä muutos on herättänyt erityisesti kiinnostusta etätyön aikakaudella, jolloin ravintoloiden rooli yhteisön kohtauspaikkana kasvaa. Food & Co on valmis viemään ravintolakulttuuria uudelle tasolle.

“Meidän ravintoloissamme ei pelkästään syödä – siellä voi myös tavata ystäviä, pitää kokouksia ja nauttia hyvästä palvelusta. Tavoitteena on, että asiakkaamme voivat rentoutua ja viihtyä siellä pitkin päivää”, lisää kehityspäällikkö Timo Paasonen.

Food & Co ravintoloita on 350 ympäri Suomea ja ne palvelevat lounasasiakkaita business parkeissa, korkeakouluissa sekä teollisuudessa. Food & Co -brändiuudistus on edennyt noin 40 ravintolaan. Etujoukoissa on uudistettu ravintoloita pääkaupunkiseudulla sekä yksittäisiä ravintoloita ympäri Suomen. Uudistukset jatkuvat tämän ja ensi vuoden aikana.

