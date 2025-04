Lestijärven tuulipuiston voimalakuljetukset päättyivät – voimaloista pystyssä jo kaksi kolmasosaa

Kaikkiaan kuljetettavia osia kertyi noin 1 100 kappaletta. Niihin kuului muun muassa 470 torniosaa, reilut 200 siipeä ja 345 muuta voimalaosaa kuten konehuoneita ja roottorin napoja. Osat tuotiin Lestijärvelle Kokkolan satamasta. Kuljetukset kestivät vajaan vuoden.

”Kuljetusten valmistuminen on yksi tärkeä etappi hankkeen etenemisessä, ja kun kyseessä on Lestijärven kokoinen hanke, on kuljetusurakan päättyminen erityisen hieno asia. Tästä on hyvä jatkaa rakennustöitä ja voimaloiden pystytyksiä”, kertoo työmaapäällikkö Mathias Smeds OX2 Finlandilta.

Tuulivoimaloiden pystytykset alkoivat Lestijärvellä viime vuoden kesäkuussa. Tavoitteena on, että kaikki 69 voimalaa olisivat pystytettynä kesäkuun 2025 aikana.

”Voimalaosia nostetaan paikoilleen tällä hetkellä kolmen päänosturin voimin. Tuulipuiston hankealueista pystytykset ovat edenneet pisimmälle Kosolankankaalla, jossa kaikki voimalat on jo pystytetty. Toisiksi pisimmällä pystytykset ovat Hittisennevalla. Iso-Kortenevan alue tulee hieman perässä”, Smeds avaa.

”Tuuliolosuhteet vaikuttavat pystytysten etenemisvauhtiin, sillä liian kovalla tuulella nostotöitä ei voida tehdä”, Smeds jatkaa.

Pystytysten kanssa samanaikaisesti on aina viime vuoden lopulta saakka tehty voimaloiden käyttöönottotöitä. Käyttöönottovaiheen lopussa jokainen voimala käy läpi testausjakson, jolla varmistetaan voimalan ja sen järjestelmien toimivuus.

Lestijärven tuulipuiston on tarkoitus valmistua vuoden 2025 aikana. Tuulipuiston vuosittainen energiantuotanto tulee olemaan yli 1,3 terawattituntia. Sen omistaa Kymppivoiman, Oulun Energian ja Kuopion Energian muodostama konsortio. OX2 jää vastaamaan tuulipuiston teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista.