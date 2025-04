Av-käännösyritysten palkkaratkaisu yleisen linjan mukainen

Av-käännösyritysten uudistettu työehtosopimus on voimassa 1.5.2025 - 30.4.2028, joista viimeinen vuosi on irtisanottavissa.

Vähimmäispalkkoja ja -palkkioita ja henkilökohtaisia palkkoja ja -palkkioita sekä euromääräisiä lisiä korotetaan sopimuskauden aikana yleisen linjan mukaisesti yhteensä 7,8 prosenttia. Lisäksi sovittiin elokuvateatterilevitykseen tehtävien yksirivisten käännösten vähimmäispalkkioista

- Olemme tyytyväisiä nopeaan ja rakentavaan neuvottelutulokseen, jossa toteutuvat yleisen linjan mukaiset korotukset sekä työsuhteisten että ei-työsuhteisten av-kääntäjien osalta siitä huolimatta, että alan globaali trendi on pyrkiä jatkuvasti madaltamaan tekijöiden ansioita, sanoo Kieliasiantuntijoiden toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik.

- Av-käännösyrityksiä koskevassa työehtosopimuksessa on sovittu myös yksinyrittäjänä tai itsensätyöllistäjänä työtä tekevien av-kääntäjien vähimmäispalkkioista. Tämä on koko alan kohtuullisen palkkatason kannalta olennaisen tärkeää, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.



Tekoälyn vaikutuksista työryhmä

- Merkittävä askel on myös tekoälyn vaikutuksia av-käännösalalla hahmottavan työryhmän perustaminen. Tarkoituksena on haastaa teknologialähtöistä ajattelua, pitää av-kääntäjien ja vastuullisten toimistojen puolta kannanotoin ja näin huolehtia kaikkien päivittäin näkemästä kielestä omalta osaltamme, sanoo työnantajapuolta edustanut Saga Veran toimitusjohtaja Janne Kauppila.

Tekoälyn käyttö on muuttanut av-käännösalaa pysyvästi, ja ihmisen editoimien konekääntimien tuotosten osuus kasvaa. Tämä on vaikuttanut kääntäjän työhön ja alan työehtoihin, mutta myös käännösten kieleen ja laatuun, millä on laajempia ja kauaskantoisempi seurauksia. Kerrannaisvaikutuksia av-alalle ei ole myöskään pohdittu. Työryhmän tarkoituksena on hahmottaa näitä vaikutuksia ja laatia toimenpide-ehdotuksia käytettäväksi myös tulevien työehtosopimusneuvotteluiden tausta-aineistona.

Sopimuksessa sovittiin, että tekoälyyn liittyen selvitetään myös tuntityön käyttöönottoa freelancer-työssä. Tästä on tarkoitus rakentaa pilottimallia, jonka kokeilu voidaan käynnistää osapuolten niin sopiessa jo sopimuskauden aikana.

Av-käännösyrityksiä koskevan työehtosopimuksen osapuolia ovat työntekijäpuolelta Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat sekä sen jäsenjärjestö Kieliasiantuntijat. Työnantajapuolelta sopijaosapuolia ovat Saga Vera Oy ja Movision Ky.

Lisätietoja:

Hanna Gorschelnik, toiminnanjohtaja, Kieliasiantuntijat/Akavan Erityisalat, puh. 050 576 2553

Petri Savolainen, edunvalvontajohtaja, Journalistiliitto, puh. 050 534 3485

Janne Kauppila, toimitusjohtaja, Saga Vera Oy, puh. 050 490 7505.