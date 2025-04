Maanpäänkulman tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtäville, Pöytyä

Nuorilla harhaanjohtavia käsityksiä ajonopeuksista ja liikenneturvallisuudesta 15.4.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Nuorten vakavat liikenneonnettomuudet ovat olleet viime aikoina esillä julkisuudessa. Tilastojen mukaan nuorilla on muita ikäryhmiä korkeampi riski joutua liikenneonnettomuuteen. Monesti liikenneonnettomuuksien taustalla on piittaamatonta liikennekäyttäytymistä. Nuorten asenteisiin vaikuttaminen onkin tärkeä keino riskikäyttäytymisen vähentämisessä. ELY-keskus toteutti nuorille viime syksynä liikenneturvallisuuden somekampanjan ”Maltti on wörttii”. Se vahvisti näkemyksiä nuorten väärinkäsityksistä. Nuorten kommenteissa ihannoitiin ylinopeuden ajamista ja todettiin mm., ettei ajonopeus tapa, vaan äkkipysähdys.