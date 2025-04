Asuntomessujen uudet kohteet esittelevät lupavapaita rakennuksia ja innovatiivisen palvelukorttelin

Asuntomessujen uudeksi toimitusjohtajaksi Joran Hasenson 3.4.2025 11:00:00 EEST | Tiedote

Diplomi-insinööri Joran Hasenson on nimitetty Suomen Asuntomessujen uudeksi toimitusjohtajaksi 1.4.2025 alkaen. Hasensonilla on vahva kokemus rakennusalan johtotehtävistä. Viimeiset noin kuusi vuotta, marraskuuhun 2024 saakka hän työskenteli Kastelli-talojen sekä Kastelli Groupin toimitusjohtajana. Asuntomessut on tullut Hasensonille tutuksi paitsi päivätyön, myös Asuntomessujen hallitustyön näkökulmasta.