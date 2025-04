Kevättulvat jäämässä pieniksi Etelä-Savossa

Latvajärvissä vedenpinnat voivat kääntyä jo huhtikuussa laskuun. Suurten järvien vedenkorkeudet uhkaavat jäädä alkukesällä huomattavasti tavallista alemmaksi, ellei keväällä saada runsaita sateita.

Mäntyharjun reitillä kevättulvat tavallista aikaisemmin

Kymijoen vesistöalueeseen kuuluvan Mäntyharjun reitin latvoilla Iso-Naakkiman vedenkorkeus on 11 senttimetriä ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä, mutta pinnan ei ennakoida juurikaan enää nousevan. Kyyvesi on lumien aikaisen sulamisen vuoksi noin 30 senttiä ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä. Kyyvedellä tulvahuipun ennakoidaan sijoittuvan huhti-toukokuun vaihteeseen ja nousua kertyvän enää vain viisi senttiä. Kyyveden tulvan ennakoidaan jäävän siten 20 senttiä tavanomaista kevättulvaa matalammaksi ja vedenpinnan ennakoidaan olevan toukokuussa ja kesällä tavanomaista alempana.

Puulan vedenkorkeus on ajankohdan keskitasoa noin kuusi senttiä ylempänä ja Kissakosken juoksutus pidetään säännöstelyluvan minimivirtaaman tasolla noin 35 m3/s suuruisena. Puula noussee vielä hieman kesäkuun alkuun mennessä.

Puulan alapuolisen Vahvajärven vedenkorkeus on noin 30 senttiä ylempänä verrattuna ajankohdan tavanomaiseen tulvakorkeuteen. Kesällä pinnan ennakoidaan olevan tavanomaista alempana.

Reittiä alaspäin tultaessa Lahnavesi on noin 16 senttiä ja sen alapuolinen Pyhävesi-Kallavesi yhdeksän senttiä tavanomaista ajankohdan korkeutta ylempänä. Ennusteiden mukaan näiden järvien kevättulva alkaa olla käsillä, joten vedenkorkeus ei merkittävästi nouse tämänhetkisestä. Reitin alaosalla Vuohijärvessä vedenpinta on vajaa 20 senttiä ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä, mutta tulvahuippu näyttäisi siellä jo saavutetun.

Sysmän reitin latvajärvi Suontee on seitsemän senttiä ajankohdan tavanomaista vedenkorkeutta ylempänä mutta vedenpinnan ei ennusteta enää nousevan ja tulvahuipun jäävän siten noin 15 senttiä alemmaksi kuin tavallisesti. Myös Suonteella ennakoidaan vedenpinnan olevan tavanomaista alempana toukokuussa ja kesällä.

Saimaalla vedenkorkeus jäämässä tavanomaista alemmaksi

Vuoksen vesistöalueella Pihlajavesi on ajankohtaan nähden seitsemän senttiä keskimääräistä pinnantasoa alempana. Saimaa on viisi senttiä keskimääräistä pinnantasoa alempana myös Lappeenrannan Lauritsalan havaintoasemalla (NN+75,56 m). Saimaan vedenpinta on lievässä nousussa, mutta ennusteen mukaan nousua kertyy enää 5–10 senttiä toukokuun puoliväliin mennessä.

Ilman runsaita sateita Saimaan vedenkorkeus kääntyy jo toukokuussa laskuun ja jää ensi kesänä selvästi tavanomaista alemmaksi. Ylempänä valuma-alueella sijaitsevissa isoissa järvissä kuten Pohjois-Karjalan Pielisessä ja Pohjois-Savon Kallavedessä kevättulvat ovat jäämässä tänä keväänä hyvin pieniksi ja tulovirtaamat Saimaaseen ovat siten tavanomaista pienempiä.

Savonlinnan Suurijärven vedenpinnan korkeus on ajankohtaan nähden tavanomaisessa korkeudessaan, mutta pinnan ei ennakoida enää juurikaan nousevan ja varsinainen kevättulva jäänee tänä vuonna kokematta.

Pohjavedet

Pohjavedet ovat pääosin normaalilla tasolla.