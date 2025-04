Makkara on suomalaisen grillin selvä ykkönen – Lidl tuo myyntiin lihaisia ja juustoisia makkaroita

Makkara kuuluu olennaisena osana suomalaisten kesään: sitä grillataan ja nautitaan nuotiolla. Kysyttäessä grillisuosikkia on makkara selvä voittaja: makkara on 32 prosentille grillin tärkein tuote, ja toisella sijalla on kana 17 prosentilla. Jaetulla kolmannella sijalla on naudanliha, sianliha ja halloumi, joista jokainen on 10 prosentille grillin tärkein tuote.

Lidlin hyllyiltä löytyy tänä kesänä useita juustoisia makkaroita yhdistettynä eri makuihin. Makumakkaroiden lihapitoisuus on pääasiassa 72 prosenttia. Lihaisimmat makkarat ovat tänä kesänä Urho-makkara, jossa on lihaa 87 prosenttia sekä tulinen chili-makkara, jossa lihaa on 88 prosenttia.

– Juustoiset makkarat maistuvat suomalaisille, joten tuomme niitä tähän kesään useassa eri maussa. Juustojen makupareina maistuvat eri mausteet kuten valkosipuli ja jalapeno, jotka tuovat särmää täyteläiseen juustoon. Maksimaalista lihapitoisuutta kaipaavalle nappivalinta on tulinen suomalaisesta lihasta valmistettu Urho-makkara. Veikkaan Urhostamme kesän 2025 hittimakkaraa, kertoo Lidlin makkaroiden valikoimapäällikkö Siiri Oivanen.

Kaikki Lidlin makkarat on valmistettu Suomessa ja ne ovat laktoosittomia ja gluteenittomia.

*Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon on vastannut yli tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty maaliskuussa 2025. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.

Lidlin kesän 2025 uutuusmakkarat

Urho tosi lihaisa

3,35 € | 400 g | Lihapitoisuus 87 % (kotimaista lihaa)

Sulava sulatejuusto-chili

2,45 € | 320 g | Lihapitoisuus 65 %

Särmikäs cheddar-jalapeno

2,45 € | 320 g | Lihapitoisuus 72 %

Edelliskesän paluun tekevät hitit:

Polttava tulinen chili

2,45 € | 320 g | Lihapitoisuus 88 %

Railakas sinihomejuusto-valkosipuli

2,45 € | 320 g | Lihapitoisuus 72 %

Juustoinen emmental-paprika

2,45 € | 320 g | Lihapitoisuus 72 %

Paahteinen pekoni-paahdettu sipuli

2,45 € | 320 g | Lihapitoisuus 72 %