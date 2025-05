Toukokuussa Kulttuurikulmassa Katja Taimi M. Väänäsen Miun maailma -näyttely

Totuus helmipöllöstä – Heidi Wikströmin esikoisrunokokoelma äitiydestä, koirista, ja luomakunnan ihmeellisyydestä 24.4.2025 15:24:52 EEST | Tiedote

Kirurgi ja taiteilija Heidi Wikström on julkaissut esikoisrunokokoelmansa Totuus Helmipöllöstä Aviadorin kustantamana. Kokoelman kirjoituksista suurin osa on syntynyt yhden vuoden aikana. Vuoden aikana ehtii tapahtua paljon: kirjoittajan oma lapsi toipuu vakavasta sairaudesta ja kirjoittaja itsekin toipuu. Aikaa vietetään kahden koiran kanssa pienen järven rannalla, helmipöllön naapurina. Kokoelmassa kuljetaan koirien kanssa luonnossa ja tavataan olentoja, joiden olemassaolon tapa ei ihmismielen ja ihmisaistien keinoilla ole täysin tavoitettavissa. Hyttynen nimetään, Jumalaa ei, vaikka on selvää, että muutakin, kuin se mikä näkyy ihmissilmälle, on olemassa. Heidi Wikströmin pyrkimyksenä on nähdä todellisuudesta edes pieni häivähdys, vaikka hän tietää, että ihmisaistit ja kyky sekä kyvyttömyys muistaa asettavat lähtökohdan ja rajoitteet tälle pyrkimykselle. Kirjan kuvitus, joka on kirjailijan tyttären taiteilija Tuula Coxin käsialaa, pyrkii peilaamaan tätä pyrkimystä esittämällä todelli