Kaksi äitiä Susanna Silvander-Rosti ja Ella Rosti palkittiin Simpukan Helmellä.

Lapsettomien yhdistys Simpukka on myöntänyt Simpukan Helmi 2025 -tunnustustuspalkinnon Susanna Silvander-Rostille ja Ella Rostille. Rostit jakavat elämäänsä Kaksi äitiä -nimisellä tilillä Instagramissa ja Facebookissa sekä YouTube-kanavalla ja podcastissa. Vuonna 2024 Rostit olivat mukana myös MTV:n Someäidit-tosi-tv-ohjelmassa. Rostit ovat jakaneet sosiaalisen median kanavissaan avoimesti matkaansa vanhemmiksi hedelmöityshoitojen avulla.

Rostit ovat sisällöllään lisänneet tietoisuutta sateenkaariperheiden lapsiperheellistymisestä ja hedelmöityshoidoista. Rostit kuitenkin pohtivat alkuun, miten haluavat kertoa hedelmöityshoidoistaan julkisuudessa.

“Mietimme pitkään, kerrommeko julkisesti vaikeista hedelmöityshoidoista ja menetyksistä. Meidän vaikeutemme alkoivat sekundäärisen lapsettomuuden myötä, joten sekin mietitytti – onko meillä oikeutta puhua aiheesta, kun olemme kuitenkin jo vanhempia? Päätimme kuitenkin puhua meidän matkasta kaikkine vaiheineen avoimesti.”

Lopulta mahdollisuus tarjota vertaistukea tuntui merkitykselliseltä ja kannusti jakamaan omaa tarinaa avoimesti.

“Ajattelimme, että meillä olisi nyt mahdollisuus tarjota vertaistukea muille ja samalla saada itsekin tukea ja voimaa muilta, jotka ovat samassa veneessä. Kun se päätös oli tehty, olo oli heti huojentunut. Jaettu taakka on kevyempi kantaa. Olemme saaneet ihmisiltä aivan ihania viestejä: omia tarinoita, tsemppausta, kiitosta ja tukea. On tullut olo, että emme ole yksin. Se on lämmin tunne”, Rostit sanovat.

Voimavarana puolison ja vertaisten tuki

Tahaton lapsettomuus, hedelmöityshoidot ja niihin liittyvät menetykset ovat herättäneet Rosteissa monia haastavia tunteita, joista he ovat kertoneet avoimesti tileillään.

“Kun hoidot eivät tunnu onnistuvan, olo on turhautunut ja lannistunut. Monesti on ollut myös pettynyt olo omaan kehoon. Keskenmenot ovat olleet erityisen kovia iskuja. Viime syksynä koimme menetyksen puolivälissä raskautta. Hyvästien sanominen pienelle oli tähänastisen elämämme vaikein paikka. Olemme kuitenkin onnekkaita, koska hoidot ovat myös tuottaneet meille tulosta ja olemme saaneet lapsia. Siitä on kiitollinen olo.”

Haastavien hedelmöityshoitojen aikana puolison sekä vertaisten tuki on kannatellut Rostien jaksamista. Myös optimismi tulevaisuuden suhteen on auttanut jaksamaan.

“Olemme olleet hoidoissa aina pariskuntana, ja oman puolison tuki on ollut meille kaikkein tärkein voimavara. Menetysten kohdalla ei suru toimi aina ´samaan tahtiin´ mutta olemme sopineet, että kaikista tunteista puhutaan niin kauan kuin siltä tuntuu. Vertaistuki on ollut myös tärkeä tsemppaava voima. Vaikeissa vaiheissa meille on antanut voimaa horisontissa siintävä unelma tulevasta. Siitä, että tarinalla olisi onnellinen loppu, mitä se sitten meidän kohdalla tarkoittaakaan.”

Äänestäjiltä kiitosta avoimesta sisällöstä

Rostien lempeä ja rehellinen sisältö sai kiitosta Simpukan Helmen äänestäjiltä:

“Rehellistä ja aitoa sisältöä. Tuovat tietoon hienosti sateenkaariperheiden haasteita sekä lisäävät tietoisuutta asioista.”

“Ilman Rosteja en tietäisi näin paljon hedelmöityshoidoista. Olen juuri aloittamassa omaa matkaani.”

“Kaksi äitiä -tilin Suski ja Ella ovat puhuneet äärettömän rohkeasti ja kauniisti heidän lapsitoiveesta, hedelmöityshoidoista, menetyksestä ja toivosta.”

“Ella ja Suski ovat jakaneet ihanan avoimesti lapsen yrittämiseen liittyvistä vaikeistakin tunteista.”

Susanna Silvander-Rosti ja Ella Rosti ovat iloisia siitä, että heidän kokemuksensa ovat olleet apuna ja tukena heidän someseuraajilleen.

“Jo ehdokkuus oli suuri kunnia ja voitto tuntuu uskomattomalta. Hedelmöityshoidot voivat olla aikamoista vuoristorataa. Olemme niiden ansiosta kokeneet paljon onnea ja riemua, mutta myös turhautumista ja menetyksen tuskaa. Äänestäjien perusteluja lukiessa tuli tippa linssiin – tuntui niin hyvältä kuulla, että ihmiset ovat meidän tarinastamme saaneet jotain avuksi omalle polulleen”, he kiittävät.

Kaksi kunniamainintaa

Tunnustuspalkinnon saaja julkistettiin Lapsettomien yhdistys Simpukan järjestämässä verkkotilaisuudessa Lapsettomien lauantaina 10. toukokuuta. Lapsettomien yhdistys Simpukka myöntää Simpukan Helmi -tunnustuksen vuosittain henkilölle tai taholle, joka on edistänyt tahatonta lapsettomuutta kokeneiden hyvinvointia ja asemaa yhteiskunnassa.

Yleisö sai äänestää vuoden 2025 Simpukan Helmi -palkinnonsaajaa kymmenestä ehdokkaasta. Äänestykseen osallistui lähes 700 ihmistä. Simpukka valitsi ehdokkaiksi tahoja, jotka ovat erityisesti vuoden 2024 aikana tuoneet esille erilaisia tahattoman lapsettomuuden kokemuksia ja parantaneet tahattomasti lapsettomien asemaa yhteiskunnassa.

Simpukan Helmi -palkinnon lisäksi tunnustusta jaettiin myös kunniamaintojen muodossa. Tänä vuonna kunniamaininnat osoitettiin kahdelle taholle.

Kunniamaininta: Nooa Sammalkäpy ja Yksin isäksi -dokumentti

Simpukka ry myönsi Simpukan Helmi -kunniamaininnan Nooa Sammalkävylle ja hänen lapsiperheellistymisen tarinan kertovalle Yksin isäksi -dokumentille. Sammalkäpy tuo dokumentissa esille poikkeuksellisen avoimella tavalla transmiehen matkaa itselliseksi isäksi hedelmöityshoitojen avulla. Ina Mikkolan tuottama viisiosainen dokumenttisarja julkaistiin Yle Areenassa toukokuussa 2024. Simpukan Helmen äänestäjät kuvaavat Sammalkävyn Yksin isäksi -dokumentin merkitystä seuraavasti:

“Sammalkävyn dokumentoitu matka vanhemmaksi on vähentänyt trans- ja muunsukupuolisten perheellistymiseen sekä itselliseen vanhemmuuteen liittyvää stigmaa ja rohkaissut käytännön esimerkin kautta tavoittelemaan omia unelmia.”

“Aitoa sisältöä millään tavalla kaunistelematta tai siloittelematta. Mahtava esimerkki siitä, että unelmista voi tulla totta.“

Elämäntyöpalkinto: Eero Varila

Simpukka ry myönsi pitkän linjan lapsettomuuslääkäri Eero Varilalle elämäntyöpalkinnon. Varila on mahdollistanut yli 30-vuotisen uransa aikana tuhansien raskauksien alkamisen. Hän on myös tehnyt vaikuttamistyötä tahattomasti lapsettomien aseman parantamiseksi. Lisäksi Varila on ollut aktiivisesti mukana Simpukka ry:n toiminnassa muun muassa järjestön hallituksessa sekä vierailevana luennoitsijana. Varilan ammattitaito, sitkeys sekä lämminhenkiset kohtaamiset saavat kiitosta Simpukan Helmen äänestäjiltä:

“Työlleen omistautunut, asiantunteva, upea, empaattinen ihminen.”

“Eero on urallaan edistänyt merkittävästi koko lapsettomuuden hoitopolkua Suomessa sekä tuonut edelläkävijänä tietoa ja taitoa Suomeen.”

Vuoden 2025 Simpukan Helmi -äänestyksessä oli mukana kymmenen ehdokasta. Muut ehdokkaat olivat:

Tahattomasta lapsettomuudesta puhuvat Jaakko Mustakallio ja Alviina Alametsä

Ylen toimittaja Laura Hart

Vaikuttamistyötä sijaissynnytyslainsäädännöstä tekevä Jim Koskinen

Tabu-sarjan jakso 4, aiheena tahattomasti lapsettomat

Lapsen oikeudesta tietää lahjasolutaustastaan puhuva Timo Ramu

Lapsettomuuskokemuksestaan puhuva juontaja ja meteorologi Anniina Valtonen

Äitiä etsimässä -kirja, kirjoittanut Kaj Korkea-aho

Simpukka ry onnittelee lämpimästi Simpukan Helmen 2025 -voittajaa sekä kunniamaininnan saaneita. Simpukka ry kiittää myös muita ehdokkaita sekä kaikkia äänestäneitä.