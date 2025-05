Järvi-Suomen Energia parantaa sähkön toimitusvarmuutta Mikkelissä

Mikkelissä, kuten muuallakin Järvi-Suomen Energian toiminta-alueella, taajamien sähköverkon toimitusvarmuusinvestoinnit on pääosin saatu päätökseen jo aiemmin. Nyt yhtiö keskittyy haja-asutusalueille sähköä syöttävien keskijänniterunkoverkkojen maakaapelointiin ja ilmajohtolinjojen siirtoon metsistä teiden varsiin.

Mikkelissä on tänä vuonna lukuisia verkostotyömaita. Yksi niistä sijaitsee Ristiinan ja Savitaipaleen välimaastossa, Himalanpohjasta Lahnasaloon ulottuvalla alueella.

Uutta runkoyhteyttä rakennetaan maakaapelilla 12 kilometriä, ja maakaapelin kokonaismäärä verkostotyömaan alueella on 45 kilonmetriä. Himalansaareen haarautuva verkkoyhteys toteutetaan ilmajohdolla. Saaren metsiä halkonut vanha ilmajohtoverkko puretaan ja sijoitetaan tien varteen. Uutta ilmajohtoverkkoa rakennetaan 19 kilometriä. Purettavaa ilmajohtoa on verkostotyömaan alueella 52 kilometriä.

Rakennustyöt alueella ovat alkaneet puuston poistolla.

Saimaan ympäröimällä Himalansaarella on useita muinaisjäännösmerkintöjä, joiden perusteella tiedetään, että saarella on ollut asutusta jo 1500-luvulla. Muinaisjäännöksiä suojellaan laissa määritellyillä suoja-alueilla. Järvi-Suomen Energia on huomioinut suojelualueet sekä suunnittelu- että rakennusvaiheessa.

– Himalanpohjan työmaa yhdistää kaksi jo aiemmin valmistunutta verkostotyömaata. Sähkön toimitusvarmuus alueella paranee merkittävästi maakaapeloitavan runkoyhteyden sekä Himalansaarelle vievän ilmajohtohaaran uudistuksen myötä, Järvi-Suomen Energian projektipäällikkö Jyri Löppönen kertoo.

Alueen asiakkaat saavat tekstiviesteillä tietoa töiden etenemisestä. Hankkeelle on oma verkkosivu osoitteessa jseoy.fi/himalanpohja. Sivulla olevalla lomakkeella voi tilata tekstiviestipalvelun.

Investoinnin arvo on noin 2,3 miljoonaa euroa. Urakoitsijana toimii Elvera Oy.

Hankkeeseen osallistuu Järvi-Suomen Valokuitu, joka rakentaa valokuituverkkoa. Yhteishankkeilla minimoidaan kaivuutöistä asukkaille syntyvä haitta ja parannetaan kustannustehokkuutta.

Himalanpohjan verkostotyömaan on määrä valmistua vuoden 2025 loppuun mennessä. Purku- ja viimeistelytyöt jatkuvat keväälle 2026.

Toimitusvarmuutta rakennetaan taloudellisesti ja turvallisesti

Himalanpohjan verkostotyömaa on Järvi-Suomen Energian vuoden 2025 työmaista toiseksi suurin. Alueella on paljon kesäasukkaita, ja liikenne on erityisesti Himalansaaren suunnalla vilkasta. Löppönen toivoo alueella liikkuvilta malttia ja varovaisuutta, vaikka työmaa merkitään asianmukaisesti ja toteutetaan huolellisesti.

Vaihtelevissa maisemissa toimitusvarman verkon rakentaminen on poikkeuksellisen haastavaa. Haja-asutusalueella verkkoa rakennetaan tarkkaan harkiten ja eri tekniikoita käyttäen. Maakaapeloinnin lisäksi metsässä olevia ilmajohtoja siirretään teiden varsille, jossa niitä on helpompia huoltaa ja paikantaa vikatilanteissa.

Järvi-Suomen Energia rakentaa sähköverkkoa ja varmistaa sähköntoimituksen alueensa asiakkaille tasapuolisesti ja mahdollisimman taloudellisesti. Yhtiö investoi vuoden 2025 aikana sähköverkkoon yli 40 miljoonaa euroa. Uutta toimitusvarmaa sähköverkkoa rakennetaan noin 850 kilometriä. Verkon parantamishankkeet merkitsevät paljon aluetaloudelle.