Vantaalla Jokivarren sillan peruskorjaus vaikuttaa Kulomäentien (152) liikenteeseen

Vantaalla sijaitsevan Jokivarren sillan peruskorjauksessa sillan vesieristeet ja pintarakenteet uusitaan. Tämän lisäksi kaiteet, reunapalkit, kansilaatat sekä välitukipilarit kunnostetaan. Työt ajoradoilla valmistuvat syyskuussa 2025.

Rakennustöiden aikana Jokivarren sillalla on käytössä yksi ajokaista suuntaansa. Kaistajärjestelyjen vuoksi nopeusrajoitus on työmaan kohdalla 30 km/h. Osan aikaa käytössä on myös liikennevalo-ohjaus.

Kevyt liikenne ohjataan kulkemaan Rauskukujan / Ravuntien kautta töiden ajaksi.

Työn rakennuttajana toimii ELY-keskus. Urakoitsijana kohteessa toimii Destia Oy ja urakan valvonnasta vastaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.