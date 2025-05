PeeÄssän asiakasomistajille maksetaan 3 %:n ylijäämänpalautus vuoden 2024 tuloksesta

Osuuskauppa PeeÄssän toimitusjohtaja Mikko Junttila kertoo ylijäämänpalautuksen taustalla olevan peeässäläisten osaajien pitkäjänteinen hyvä työ sekä tyytyväisten asiakasomistajien nousujohteinen halu keskittää ostoja omaan osuuskauppaansa.

– Kun tällainen iso määrä rahaa on mahdollista palauttaa asiakasomistajille, on se merkki siitä, että osuuskauppa voi hyvin. PeeÄssässä on tehty pitkäjänteisesti oikeita taloudellisia päätöksiä ja viimeaikainen kehitys osoittaa, että PeeÄssällä on vahva vetovoima jatkossakin. Suurin kiitos tyytyväisten asiakkaiden halusta keskittää, menee meidän huippuosaaville henkilöstön jäsenille, jotka ammattitaidollaan kohtaavat asiakkaamme päivittäin.

Osuuskauppa PeeÄssän edustajisto päätti kevätkokouksessaan 26.3. maksaa asiakasomistajilleen ylijäämänpalautusta 3 % PeeÄssän toimipaikoista vuoden 2024 aikana tehdyistä bonukseen oikeuttavista ostoista. Ylijäämänpalautus on osuustoiminnan periaatteisiin kuuluva tapa palauttaa osa osuuskaupan liiketoiminnasta syntyneestä ylijäämästä takaisin asiakasomistajille ostojen mukaisessa suhteessa.

– Osuuskaupan sääntömääräinen tehtävä on tuottaa hyötyä omistajilleen. Ylijäämänpalautuksen tapauksessa hyöty on rahaa pankkitileille, kuten kuukausittainen Bonuskin. Uskon, että tämän vuoden lähes 18 miljoona potti palautuu ostojen muodossa suurissa määrin Pohjois-Savoon. Näin asiakasomistajille tuottamamme hyöty hyödyttää samalla koko maakuntaa.

Ylijäämän suuruuteen jokainen asiakasomistaja voi omalla kohdallaan vaikuttaa keskittämällä ostoksiaan PeeÄssään. Lopullisen päätöksen ylijäämänpalautuksen maksamisesta tekee aina osuuskaupan edustajisto hallituksen ja hallintoneuvoston esityksen pohjalta.

– Ylijäämänpalautuksen maksaminen ei ole itsestäänselvyys. Olemme PeeÄssässä iloisia, että voimme edullisten hintojen, hyvän palvelun ja suunniteltujen investointien lisäksi tuottaa tämän ylimääräisen piristysruiskeen maakunnan ekosysteemiin. Tämän vuoden aikana maakunnan palveluiden kehittämiseen käytetään noin 30 miljoonaa euroa. Osuuskauppa PeeÄssässä investoinnit katetaan lähtökohtaisesti tulorahoituksella, joka tekee ylijäämän maksamisesta mahdollista, kun rakentamista ei ole tehty lainarahalla, kertoo Mikko.

Milloin ja mihin ylijäämänpalautus maksetaan?

Ylijäämänpalautus maksetaan PeeÄssän asiakasomistajien S-tileille keskiviikkona 9. toukokuuta.

Mistä ylijäämänpalautusta kertyy?

Ylijäämänpalautusta maksetaan PeeÄssän toimipaikoista vuoden 2024 aikana tehdyistä Bonukseen oikeuttavista ostoista. Alkoholi ja tupakka sekä ostot yhteistyökumppaneilta eivät kerrytä ylijäämänpalautusta.

Paljonko ylijäämänpalautusta on tulossa?

Ylijäämänpalautusta maksetaan 3 % PeeÄssän toimipaikoista vuoden 2024 aikana tehdyistä Bonukseen oikeuttavista ostoista. Asiakasomistajat voivat arvioida sen summaa laskemalla omat PeeÄssän toimipaikoista tehdyt Bonusostot viime vuodelta esimerkiksi S-mobiilista.