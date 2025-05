Maailmankuulu islantilais-tanskalainen kuvataiteilija Olafur Eliasson näyttävästi esille Helsinkiin

Pitkän päivänvalon paviljonki (Long daylight pavilion) on suunniteltu paikkaansa sekä visuaalisesti että käsitteellisesti. HAM Helsingin taidemuseon kuratoiman valoteoksen inspiraationa ovat toimineet aika, aurinko ja Helsingin maantieteellinen sijainti. Torstaina 5.6. klo 15 julkistettava teos huipentaa Kruunuvuorenrannan profiilin valotaiteen kaupunginosana.

Pitkän päivänvalon paviljonki on Olafur Eliassonin ensimmäinen julkinen taideteos Suomessa. Tulevana kesänä taiteilijalta nähdään Helsingissä myös toinen teos, 8. kesäkuuta avautuvaan Helsinki Biennaaliin lainattu Viewing machine. Teos löytyy Helsinki Biennaalin ajan Vallisaaresta.

”Minulle on suuri kunnia, että teokseni Pitkän päivänvalon paviljonki on niin näkyvä osa tätä uutta ja edistyksellistä kaupunginosaa. Toivon, että teoksesta tulee nopeasti houkutteleva nähtävyys alueen asukkaille ja että se luo yhteyden heidän ja muun maailman välille tuomalla esiin auringon kulun tällä paikalla. Kaupungista päin katsottuna teos näkyy kirkkaana valona veden yllä, jolloin se toimii maamerkkinä horisontissa”, kertoo taiteilija Olafur Eliasson.

”Olafur Eliassonin teoksessa minulle yhdistyy ylpeys kulttuuripormestarina siitä, että Helsinki panostaa niin isosti julkiseen taiteeseen ja Kruunuvuorenrannan asukkaana ilo, että saamme valotaidekaupunginosaan loistavan maamerkkiteoksen. Olen seurannut aamuisin työmatkalla lauttarannassa teoksen valmistumista ja käynyt hämärän tultua jo etukäteen ihailemassa sitä. HAMin kuratoima prosenttitaide tekee Helsingistä meille asukkaille viihtyisämmän kaupungin asua ja houkuttelevamman vierailla", kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki toteaa.

"Pitkän päivänvalon paviljonki on HAMille ja koko Helsingille merkittävä taideteos monella tasolla – se on mittava panostus julkiseen taiteeseen ja tuo näkyviin yhteyden Helsinki Biennaalin ja julkisen taiteen välillä. Tätä Olafur Eliassonin taideteosta on valmisteltu Helsinkiin jo pitkään, ja yhteistyö avasi ovia myös hänen taiteensa kokemiseen Vallisaaressa. Parhaimmillaan HAMin eri hankkeet tukevat toisiaan juuri näin ja tuloksena on korkeatasoiset kuvataide-elämykset sekä paikalliselle että kansainväliselle yleisölle”, toteaa HAMin museonjohtaja Arja Miller.

Pitkän päivänvalon paviljonki syttyy täyteen loistoonsa pimeällä

Pitkän päivänvalon paviljongin 24 eri korkuista, kallioon ankkuroitua teräspylvästä muodostaa avoimen, vedenrajaan ulottuvan kehän. Pylväiden korkeudet on määritelty vastaamaan auringon kulkua taivaalla tässä paikassa vuoden pisimpänä päivänä, kesäpäivänseisauksena 21. kesäkuuta. Pylväistä korkein osoittaa auringon sijainnin, kun se on kesäpäivänseisauksen aikaan korkeimmillaan etelässä, ja lyhyin pylväs kertoo, missä aurinko on tuona päivänä matalimmillaan pohjoisessa. Näin teoksen kokijat voivat käyttää sitä myös eräänlaisena kompassina, suunnistaakseen lähiympäristössä tai hahmottaakseen sijaintinsa maapallolla.

Valoteos valmistuu vuodenaikaan, jolloin päivä on pisimmillään. Täyteen loistoonsa valoteos syttyy kuitenkin vasta pimeällä, kun valo loistaa pylväiden yläosan timantinmuotoisista aukoista. Aukkojen koko ja valon määrä kasvavat pylväiden kärkeä kohti niin, että jokainen pylväs huipentuu kärjestään kirkkaaksi valopisteeksi. Yhdessä valopisteet muodostavat auringon kulkua mukailevan kehän. Valot on suunnattu siten, että alueen asukkaiden suuntaan ne hehkuvat pehmeinä; kaupungin keskustaan ja merelle ne hohtavat pimeällä majakan tavoin. Lähestymissuunnasta riippuen teos hahmottuu muuntuvina valokehinä.

Olafur Eliasson. Kuva: Louise Yeowart.

Olafur Eliasson

Olafur Eliasson (s. 1967) on islantilais-tanskalainen taiteilija, joka tarkastelee teostensa kautta taiteen merkitystä osana maailmaa. Eliasson käyttää välineenään niin installaatiota, maalausta, kuvanveistoa, valokuvaa kuin elokuvaakin, ja vuodesta 1997 lähtien hänellä on ollut laajamittaisia yksityisnäyttelyitä merkittävissä museoissa ympäri maailmaa. Vuonna 2003 Eliasson edusti Tanskaa 50. Venetsian biennaalissa, ja samana vuonna The weather project -teos oli esillä Lontoon Tate Modernin turbiinihallissa. Eliassonin julkisen tilan projekteihin kuuluvat The New York City Waterfalls (2008), Tanskan Vejlessä sijaitseva Fjordenhus (2018) ja Ice Watch (2014). Pysyvä taideteos Gesellschaftsspiegel julkistettiin Alter Wallissa Hampurissa vuonna 2020. Vuonna 2014 Eliasson perusti yhdessä Sebastian Behmannin kanssa Studio Other Spaces -taide- ja arkkitehtuuritoimiston. Vuonna 2019 Eliasson nimitettiin YK:n kehitysohjelma UNDP:n hyvän tahdon ilmastolähettilääksi.

Eliassonin Berliinissä sijaitsevassa studiossa työskentelee teknikkoja, arkkitehteja, taiteilijoita, taidehistorioitsijoita, kokkeja ja hallintohenkilöstöä. Yhdessä Eliassonin kanssa he luovat, kehittävät ja rakentavat teoksia, projekteja ja näyttelyitä sekä huolehtivat viestinnästä.

Julkistustilaisuus torstaina 5. kesäkuuta

Pitkän päivänvalon paviljonki julkistetaan kaikille avoimessa tilaisuudessa torstaina 5. kesääkuta klo 15. Teoksen julkistaa Islannin Suomen-suurlähettiläs Harald Aspelund. Taiteilija on läsnä tilaisuudessa.

Pitkän päivänvalon paviljonki on mittavan yhteistyön tulos

Pitkän päivävalon paviljongin on tilannut Helsingin kaupunki ja kuratoinut HAM Helsingin taidemuseo. Teoksen teknisestä toteutuksesta on yhteistyössä Studio Olafur Eliassonin kanssa vastannut Helsingin kaupunkiympäristön toimiala.

Pitkän päivänvalon paviljongin toteuttamisen on mahdollistanut Helsingin noudattama prosenttiperiaate, jonka mukaisesti kaupungin rakennushankkeista käytetään osuus uuden julkisen taiteen tilaamiseen. HAM Helsingin taidemuseo toimii näissä hankkeissa taideasiantuntijana ja hallinnoi kaupungin taidekokoelmaa, johon teokset liitetään. Prosenttiperiaatteen avulla toteutettuja teoksia kuuluu HAMin hallinnoimaan kokoelmaan jo yli 200.

Tiedoksi medialle

Helsinki Biennaali -mediapäivä ja lauttakuljetus julkistustilaisuuteen: HAM Helsingin taidemuseo järjestää 5.6.2025 myös Helsinki Biennaalin mediapäivän. Päivän aikana median edustajat pääsevät tutustumaan kaikkiin biennaalin tapahtumapaikkoihin ja teoksiin myös Vallisaaressa sijaitsevaan Olafur Eliassonin Viewing machineen. Vallisaaresta järjestetään lauttakuljetus Kruunuvuorenrantaan. Mediapäivään ja lauttakuljetukseen voit ilmoittautua täällä.

Lautat Helsingin keskustasta: Läheltä Kauppatoria Meritullintorilta kulkee Kruunuvuorenrantaan myös HSL:n lautta. Lautta-aikataulu löytyy täältä.

