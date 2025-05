Neuvottelutulos energia-alan työntekijöiden uudesta työehtosopimuksesta on hyväksytty

Energiateollisuus ry, Palvelualojen työnantajat Palta ry, Sähköalojen ammattiliitto ry sekä Julkisten ja hyvinvointialojen ammattiliitto JHL ry ovat hyväksyneet 24.4.2025 saavutetun neuvottelutuloksen uudesta Sähköalojen tes-energia-ict-verkosto työehtosopimuksesta 24.4.2025 saavutetun neuvottelutuloksen. Työehtosopimus on kolmivuotinen, ja sopimuskauden viimeinen vuosi on irtisanottavissa. Työehtosopimuksen piirissä on noin 4000 Energiateollisuus ry:n jäsenten työntekijää.