Kesärauha on julistettu Suomen Turussa

Turun vappu sai uuden perinteen, kun kesärauha julistettiin Vartiovuoren puistossa. Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) järjestämään perinteiseen TYYlikäs Vappupiknik 2025 –tapahtumaan julistusta oli kokoontunut kuulemaan useita tuhansia ihmisiä. Kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna Turun Linnanpuistossa juhlittavan Kesärauha-festivaalin ja TYY:n tuoreen yhteistyökumppanuuden myötä järjestämän julkistushetken jälkeen kuultiin Arpan sallittu ilmaiskeikka.

“Oli upea mahdollisuus tuoda pala Kesärauha-festivaalin henkeä perinteiseen vappupiknikiin ja suuri kunnia saada aloittaa uusi perinne Kesärauhalle juurikin Vartiovuorenpuistossa. Mustafe Muusen ja Arpan saaminen osaksi Kesärauhan vapputekemistä oli juuri ne kaksi asiaa mitä toivoimmekin tapahtuvan. Upeasti onnistuneesta vappupiknikstä onkin hyvä siirtää katseet kohti itse Kesärauha-festivaalia, joka juhlitaan jo viiden viikon kuluttua”, hehkuttaa Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.



Toimittaja Laura Frimanin kirjoittama kesärauhan julistus on toteutettu aikaisemmin erilaisin viestinnällisin tavoin, mutta jatkossa kesärauha julistetaan livenä.

KESÄRAUHAN JULISTUS:



Kansalaiset, medborgare.

Tänä kesänä, jos universumi suo,

kokoonnumme Suomen ikonisimpaan kaupunkiin, Turkuun, viettämään

unohtumatonta tapahtumakesää.

Ja julistetaan siis koko kesäksi täten yleinen kesärauha kehottamalla

kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla rakkaudella viettämään.

Kesärauha ei vaadi viettäjältään hartautta tai hiljaisuutta.

Se soi, tanssii ja syleilee.

Riehuu, lepää ja nauttii.

Kesärauha nauraa, laulaa ja elää.

Kesärauha kantaa vastuuta ja kunnioittaa ympäristöään.

Se vaalii Itämerta, jonka äärellä sitä vietetään.

Se tahtoo, että meillä on tulevaisuudessakin planeetta, jolla juhlia.

Kesärauhassa kaikki ovat turvassa, tasavertaisia, eikä kesärauha syrji yhtäkään.

Kesärauhaa julistetaan ja juhlistetaan aina yhdessä.

Nyt onkin aika julistaa kesärauha alkaneeksi. Tervetuloa kesä, rauha ja rakkaus.

KESÄRAUHA 6.–8.6.2025, Linnanpuisto, Turku

Mew (DK) “Exclusive Farewell Festival Show in Finland”, Princess Nokia (US), Sigrid (NO), Lambrini Girls (UK), Nilüfer Yanya (UK), Silvana Imam (SE), Olavi Uusivirta, Arppa & Summer Sextet, Benjamin, Damn Seagulls, Ege Zulu, Ellen Krauss (SE), Gasellit, Giant Robot, Husky Rescue, Karri Koira, Mirella, Okay Kaya (NO), Pehmoaino, Regina: Soita mulle, Litku Klemetti, Scandinavian Music Group, Vesta, Yona, Aaro630, DJ Ibusal, DJ Kridlokk, F, Goldielocks, Grande Mahogany, Hopeasiivet, Jambo & Band, Josen Pimeä Puoli, Kukkatalo, Kuusumun Profeetta, Lala Salama, Loverman (BE), Lover’s Skit (SE), Nössö Nova, Olga, Pesso, Punomo, Senya, Shakkii, Touko, US, Ville Leinonen & Valumo

ELEKTROLINNA:

Elkka (UK), FVLCRVM (SK), Juicy Romance (AU), Killen. (SE), okgiorgio (IT), Sassy 009 dj set (NO), Ameeba, Baribitalo, Mary Young, Sluts Against Techno, SWANA NIGHTS: Renaz & Coco

Akkreditointi Kesärauhaan on auki. Akkreditointi on tarkoitettu median, musiikki- ja kulttuurialan edustajille. Olemme kaikkiin hyväksytyn akkreditointipäätöksen saaneisiin henkilöihin yhteydessä 16.5.2025 mennessä. Akkreditointia voi hakea lomakkeen kautta: https://gest.fi/customers/afdjci/8035