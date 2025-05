Kokoomuksen Valkonen oikoo Lindtmanin väitteitä: Kahden lapsen luokanopettajapariskunnan verotus kevenee yli tonnilla

Orpon hallitus päätti viime viikon puoliväliriihessä keventää työn verotusta yli miljardilla eurolla lisää jo hallitusohjelmassa päätettyjen veronkevennysten päälle. Yhteensä työn verotusta kevennetään tällä vaalikaudella jopa 1,6 miljardia vuositasolla. Jokaisen suomalaisen työntekijän palkkaverotus kevenee.

”SDP on ahkerasti viljellyt esimerkkiä 4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevasta, liittoon kuuluvasta opettajasta, jolle jäisi vain viisi euroa kuussa enemmän käteen veronkevennysten seurauksena. Tämä on pahasti harhaanjohtava esimerkki, sillä siinä jätetään huomioimatta jo aiemmin päätettyjen veronkevennysten vaikutus sekä työtulovähennyksen lapsikorotus”, Valkonen toteaa.

Keskipalkkaiselle opettajalle, joka ansaitsee 3 600 euroa kuukaudessa jää vuodessa käteen noin 320 euroa enemmän kaikkien hallituksen päättämien tuloveronkevennysten seurauksena.

”Lisäksi hallitus nostaa myös työtulovähennyksen lapsikorotusta 50 eurosta 100 euroon. Jokaisesta lapsesta tulee siis 100 euron lisäveronkevennys vanhempaa kohden. Yksinhuoltajalla summa on kaksinkertainen. Kahden lapsen vanhemmat saavat siis lapsikorotusten myötä yhteensä 400 euroa vuodessa enemmän käteen tekemästään työstä. Kyseessä ei ole SDP:n vähättelemä ”murunen”. Suomi tarvitsee työtä, ja kaikki veronkevennykset ovat tärkeitä työnteon kannustimien ja ihmisten arjen näkökulmasta”, Valkonen toteaa.

Kahden opettajan kaksilapsiselle perheelle jää siis yli tonni käteen hallituksen veronkevennysten jälkeen. Vaikka molemmat menettäisivät mahdollisuuden 480 eurolla laskettuun kaavamaiseen työhuonevähennykseen, saisivat he silti yli 800 euroa vuodessa enemmän käteen tuloistaan, jos muut tulonhankkimiskulut ovat molemmilla 500 euroa vuodessa.

Valkonen pitää SDP:n veronkevennyspuheita halpoina oppositioheittoina, joiden uskottavuus on vähissä.

”Nyt kun hallitus oikeasti keventää työn verotusta ennen näkemättömällä tavalla, demarien on helppo huudella, että he keventäisivät vielä enemmän. Sen uskoo, kun näkee. Nyt me teemme saman, mihin Ruotsin demarit olivat oikeasti valmiita jo vuosia sitten. Siellä rohkeat veronkevennykset ovat vauhdittaneet taloutta ja vaurastuttaneet kansaa. Yksikään maa ei ole verottanut itseään vauraaksi, vaan ainoastaan aito talouskasvu mahdollistaa hyvinvoinnin”, Valkonen päättää.