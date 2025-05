Kokoomuksen Castrén: Kela-korvauksien lisäpanostukset voimaan – jopa 80 euron tuki gynekologikäyntiin

”Nyt korotettiin esimerkiksi yksityisten hedelmöityshoitojen, gynekologipalveluiden sekä fysioterapia- ja suuhygienistikäyntien korvauksia tuntuvasti. Tämän myötä yhä useampi suomalainen voi valita haluamansa lääkärin tai terveydenhuollon ammattilaisen. Esimerkiksi gynekologikäynnin korvaustaksa on jatkossa jopa 80 euroa. Hedelmöityshoidossa korvaustaso on noin 40 prosenttia. Tällä on merkittävä vaikutus suomalaisten hoitoon pääsyyn”, Castrén jatkaa.

Castrénin mukaan Kela-korvausten kehittäminen yhdistettynä ammatinharjoittajamallin yleistymiseen vie Suomea kohti eurooppalaista sote-järjestelmää. Se, että hallitus on kääntänyt suunnan Kela-korvausten kehittämisessä, luo kannustimia kehittää yksityisiä palveluita eri puolilla Suomea.

”On rehellistä myöntää, että kaikki lääkärit eivät halua tehdä töitä julkisella puolella vaikka tekisimme mitä temppuja. Esimerkiksi Helsingissä on päivittäin satoja vapaita lääkäriaikoja yksityisillä lääkäriasemilla. Tuo resurssi pitää nyt saada myös muiden kuin työterveys- ja vakuutusasiakkaiden käyttöön. On oikein tukea sitä, että yhä useammalla suomalaisella on mahdollisuus valita lääkärinsä”, Castrén lopettaa.