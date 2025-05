PORI JAZZIN ILTAKONSERTIT CAFE PORI JAZZISSA JULKAISTU

Cafe Pori Jazz on Pori Jazz -festivaalilla pääsymaksullinen ja ikärajallinen (K-18) alue 11.–12.7. ja 16.–19.7. päivittäin klo 19 alkaen. Konsertti-iltoina on luvassa kiinnostavan kotimaisen artistin konsertti klo 22:30 sekä DJ-vetoista ohjelmaa. Pori Jazz järjestää Cafe Pori Jazzissa festivaaliaikana myös pääsymaksutonta ja ikärajatonta ohjelmaa, josta tiedotetaan toukokuun aikana.

Konserttisarjan avaa perjantaina 11.7. kotimaisen rap-kentän menestyjiin lukeutuva Etta. Monipuolisuudellaan ihastuttava Etta julkaisi genrerajoja rikkovan ja kultaa striimanneen debyyttialbuminsa Tyttö kesäkuussa 2021. Syksyllä 2022 julkaistu toinen albumi Tykkäät kummiski nosti Ettan ensimmäisenä kotimaisena naisräppärinä Suomen virallisen albumilistan ykköseksi. Etta oli Emma-gaalassa ehdolla Vuoden artisti 2024 -palkinnon saajaksi.

Lauantaina 12.7. esiintyy Penelope-hitillään läpimurron vuonna 2020 tehnyt raumalaislähtöinen rap-artisti william. Debyyttialbuminsa Shakespeare (2020) jälkeen william on ehtinyt julkaisemaan kaksi albumia, Boy Wonder (2021) ja Willain (2023).

Keskiviikkona 16.7. lavalle nousee Suomen kuunnelluimpiin artisteihin lukeutuva Turisti, jolla on yli 600 000 kuukausittaista kuuntelijaa Spotifyssä. Debyyttilevynsä Maailmankiertue vuonna 2020 julkaisseen muusikon neljäs ja samalla uusin albumi Roadman (2024) sai keväällä Emma-gaalassa Vuoden Rap -palkinnon. Turisti on kertonut saavansa inspiraatiota musiikkiinsa muun muassa animesta.

Torstaina 17.7. esiintyy Suomen uuden aallon rap-kentän uranuurtajiin lukeutuva Ares, jonka debyyttialbumi Skala ilmestyi vuonna 2021 ja toinen albumi Apathia alkuvuodesta 2025. Apathia striimasi kultaa ja sisältää mm. Spotifyn ykkösenä usean viikon ajan pysytelleen hitin Menestys on paras tapa kostaa sekä Turistin ja Averagekidluken kanssa julkaistun yhteiskappaleen Iha miten vaa. Ares keikkailee aktiivisesti ympäri Suomea ja hänet nähdään kesällä lukuisilla festivaaleilla.

Perjantaina 18.7. lavan valtaa tuotannossaan rap/punk-soundia ja elektronista musiikkia yhdistelevä Mouhous-trio, jonka musiikissa kuuluvat ajankohtaiset soundit ja aikuistumisen aiheuttama maailmantuska. Yhtye julkaisi helmikuussa 2020 platinaa striimanneen debyyttialbuminsa I Hate Mouhous, joka pysyi 72 viikkoa Suomen virallisella albumilistalla, joista 15 viikkoa TOP10:ssä. Yhtyeen toinen albumi Masennust & massii on striimannut kultaa.

Lauantain 19.7. konsertissa kuullaan R&B-vivahteista rap-musiikkia esittävää Biziä, jonka odotettu debyyttialbumi Pitäiskö mun soittaa sille julkaistiin tänä keväänä. Albumin singlelohkaisut En tunne mitään (feat. Vesta) ja Joka päivä meidät pilaa ovat molemmat striimanneet yli platinarajan. Bizi tunnetaan vakuuttavasta kansainvälisestä soundistaan ja ainutlaatuisesta äänestään.

Yksittäisten konserttilippujen myynti on vain tapahtuman porteilla, ei ennakkomyyntiä. Yksittäiset konserttiliput Turistin 16.7. konserttia lukuun ottamatta 15 €, Turistin konserttiin 20 €. Konserttien jälkeen saatavilla on yölippu, jonka hinta on 10 €.

Ticketmasterin kanavissa ennakkomyynnissä on neljä konserttipäivää 16.–19.7. sisältävä passi, jolla varmistaa kätevästi paikkansa Pori Jazz -festivaalin pääkonserttiviikon Cafe Pori Jazz -iltoihin ja pääsee mukavasti omaa kaistaa pitkin jonojen ohitse tapahtuma-alueelle. Passin hinta on alkaen 106 euroa.

Cafe Pori Jazzin pääsymaksulliset konsertit Pori Jazz -festivaalilla:

PE 11.7. Etta

LA 12.7. william

KE 16.7. Turisti

TO 17.7. Ares

PE 18.7. Mouhous

LA 19.7. Bizi