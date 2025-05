Aluehallitus hyväksyi yhteystoimintaneuvottelujen käynnistämisen Kymenlaakson hyvinvointialueella

Kokouksen asioina olivat muun muassa hyvinvointialueen viestintäohjelman 2023–2025 toteutuminen ja hyvinvointialueen aluevaltuutettujen aloitteet ja jäsenaloitteet vuodelta 2024. Kokouksessa aluehallitus myös päätti hyväksyä yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisen Kymenlaakson hyvinvointialueella.

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen Kymenlaakson hyvinvointialueella

Yhteistoimintaneuvottelut kohdistuvat koko organisaatioon ja koskevat muun muassa johtamisjärjestelmää, jonka uudistaminen on asetettu yhdeksi vuoden 2025 talousarvion tavoitteeksi.

Nyt käynnistettävässä neuvottelussa työnantaja ei lähtökohtaisesti tule vähentämään henkilöstöä taloudellista ja tuotannollista syistä. Suunnitelluissa yt-neuvotteluissa painopiste on erityisesti palvelujen sekä työn ja toiminnan uudelleenorganisointi sekä näihin liittyen palvelussuhteiden muutostarpeet.

Aluehallitus päätti valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan ja henkilöstöjohtajan valmistelemaan neuvotteluesityksen, käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut sekä edustamaan työnantajaa yhteistoimintaneuvotteluissa.

Hyvinvointialueen viestintäohjelman 2023–2025 toteutuminen

Viestintäohjelmassa on määritelty viestinnän tavoitetila vuodelle 2025 ja ohjelmakauden hyvinvointialuetason tavoitteet. Lisäksi ohjelmakaudelle on määritelty kolme viestinnän kehittämisen painopistettä. Pääsääntöisesti kaikki mittarit osoittavat suunnan olevan oikea, vaikkakin toimintaympäristö ja hyvinvointialueeseen kohdistuvat toiminalliset ja taloudelliset paineet haastavat moninaisesti myös viestintää ja sen toteuttamista. Tämän takia viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee vahvistaa edelleen joustavuutta ja dynaamisuutta sekä pyrkiä jatkuvasti kehittämään viestinnän keinoja.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi viestintäohjelman 2023–2025 toteutumisen seurannan raportin.

Aluevaltuutettujen aloitteet ja jäsenaloitteet vuodelta 2024

Vuonna 2024 jätettiin kahdeksan aluevaltuutettujen aloitetta, joihin on vastattu ja ne on käsitelty lopullisesti. Samoin on vastattu kolmeen vuonna 2023 jätettyyn aloitteeseen. Kaikkia vuosina 2022 ja 2023 jätettyjä valtuustoaloitteita ei ole vielä käsitelty loppuun. Valmistelu on kesken kolmessa vuonna 2022 jätetyssä valtuustoaloitteessa ja kahdessa vuonna 2023 jätetyssä valtuustoaloitteessa.

Vuonna 2024 jätettiin kolme jäsenaloitetta, joista yhteen on vastattu ja kaksi muuta ovat valmistelussa. Kaikkiin vuosina 2022 ja 2023 tehtyihin aloitteisiin on vastattu.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi katsauksen aloitteiden käsittelystä.

Lisätietoja

Nina Brask

aluehallituksen puheenjohtaja

p. 040 195 4847, nina.brask@luottamus.kymenhva.fi

Harri Hagman

hyvinvointialuejohtaja

p. 020 633 2113, harri.hagman@kymenhva.fi

Yhteistoimintaneuvotteluista lisätietoja antaa:

Marjut Nieminen

henkilöstöjohtaja

p. 040 661 3254, marjut.nieminen@kymenhva.fi