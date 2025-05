Nykyisen aluevaltuuston viimeisessä kokouksessa käsiteltiin viime vuoden tilinpäätöstä

Aluevaltuuston puheenjohtaja Jani Kokko veti yhteen kokouksen alussa mennyttä valtuustokautta. Kokon mukaan kyseessä on ollut iso ponnistus ja suuressa muutoksessa palvelut ovat jatkuneet.

- Kunnista hyvinvointialueelle siirryttäessä on edelleen saatu hoivaa ja turvaa. Hyvinvointialue on herättänyt myös suurta mielenkiintoa. Toiveena on, että tulevaisuudessa keskusteltaisiin nykyistä enemmän myös onnistumisista, kuten nuorten mielenterveyspalveluissa tai ikääntyneiden palveluissa tehdyistä parannuksista. Asiakkaat ovat myös hyvin tyytyväisiä palveluihin asiakaspalautekyselyn mukaan, Kokko kiteytti.

- Kiitos aluevaltuutetuille ja ryhmille vilpittömästä ja omista arvoista lähtevästä työstä ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Ja erityisesti kiitos koko hyvinvointialueen henkilöstölle suurella sydämellä keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden eteen tehdystä työstä, Kokko kiitti.

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2024 tilinpäätöksen

Aluevaltuusto hyväksyi tänään 6.5. hyvinvointialueen vuoden 2024 tilinpäätöksen. Aluevaltuusto päätti, että hyvinvointialueen tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden alijäämäksi.

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2024 tulos on 141,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Keski-Suomen hyvinvointialueen toimintakulujen kasvu oli viime vuonna 4,1 prosenttia. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvuvauhti kuitenkin taittui merkittävästi aiemmista vuosista. Vuosina 2022 ja 2023 sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvu Keski-Suomessa oli yli 10 prosenttia vuosittain.

Hyvinvointialueen toimintatulot olivat vuoden 2024 tilinpäätöksessä 187,4 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat 3,9 miljoonaa euroa (2,1 %) talousarviota suurempana. Tilivuoden 2024 toimintakulut olivat 1 483,8 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat 23,5 miljoonaa euroa (1,6 %) talousarviota suurempana. Toimintakuluista oli henkilöstökuluja 690,9 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot olivat 577,4 miljoonaa euroa. Aine-, tarvike- ja tavarahankintoihin käytettiin 97,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli -141,7 miljoonaa euroa ja se heikkeni talousarvioon suhteutettuna 16,6 miljoonaa euroa (13,3 prosenttia).

Suurin selittävä tekijä hyvinvointialueiden alijäämälle on se, että valtion rahoitus ei vastannut hyvinvointialueelle siirtyneen toiminnan tosiasiallista kustannustasoa eikä rahoituksen tarkastus laskennallisella hyvinvointialueindeksillä ole vastannut todellista kustannustason muutosta, joka on johtunut mm. inflaatiosta, valtakunnallisesta palkkaratkaisusta ja hyvinvointialueelle siirtyneistä velvoitteista ja sitoumuksista.

Myöskään rahoituksen tarkastuksessa huomioitu palvelutarpeen kasvun vaikutus ei vastannut todellista palvelutarpeen kasvua. Hyvinvointialueen yleiskatteiseen rahoitukseen merkittävästi vaikuttavissa diagnoositiedoissa on ollut puutteita. Puutteiden vaikutus syntyneeseen alijäämään on merkittävä aikajaksolla 2023–2025.

Lisäksi aluevaltuusto hyväksyi poikkeamat aluevaltuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin. Aluevaltuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2024 tilintarkastuskertomuksessa tehdyn muistutuksen vuoksi pyydetyn hyvinvointialuejohtajan selityksen sekä aluehallituksen lausunnon, merkitsi Keski-Suomen hyvinvointialueen tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2024 tiedokseen, myönsi vastuuvapauden tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024 Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille sekä merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan esittämän vakavan huomautuksen siitä, että Keski-Suomen hyvinvointialueella ei ole kyetty ottamaan haltuun organisaation talouden seurantaa, ennakointia eikä riittävän ajantasaista raportointia aluevaltuustolle.

Aluevaltuutettu Joni Parkkonen (ps.) esitti Jouni Vuoren (ps.) kannattamana muutosesityksenä, että

- Poikkeamia aluevaltuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin ei hyväksytä. Valtuusto ei hyväksy takautuvasti määrärahojen ylityksiä, koska ne on tehty ilman ennakollista valtuuston päätöstä. Aluevaltuusto ei hyväksynyt muutosesitystä äänin 58-8, 1 tyhjä.

- Vastuuvapautta ei myönnetä tilivelvollisille tilikaudelta 2024. Koska määrärahojen ylitykset ovat tapahtuneet ilman valtuuston hyväksyntää, ja sisäisen valvonnan ja johtamisen puutteet ovat ilmeiset, vastuuvapautta ei voida myöntää. Aluevaltuusto ei hyväksynyt muutosesitystä äänin 58-9, 1 tyhjä.

Sekä lisäysesityksenä, että

- Epäluottamuslause esitetään johtaville viranhaltijoille, jotka ovat olleet vastuussa talousarvion toteutumisesta, raportoinnista ja sisäisestä valvonnasta sekä aluehallitukselle kokonaisuudessaan, koska se on laiminlyönyt tehtävänsä määrärahojen käytön valvonnassa ja ennakoivassa päätöksenteossa. Aluevaltuusto ei hyväksynyt lisäysesitystä äänin 59-8, 1 tyhjä.

- Jatkotoimenpiteinä aluevaltuusto velvoittaa hyvinvointialuejohtajan sekä aluehallituksen antamaan kirjallisen selvityksen vuoden 2024 määrärahojen ylityksen syistä ja vastuukysymyksistä. Valtuusto antaa tarkastuslautakunnalle tehtäväksi selvittää, onko määrärahojen ylityksissä aihetta vahingonkorvausvaateen esittämiseen vastuullisille viranhaltijoille tai toimielimille. Valtuusto edellyttää, että sisäisen valvonnan ja talousarvion seurantamenettelyt tarkistetaan ja päivitetään niin, että vastaavat ylitykset voidaan jatkossa estää ajoissa. Aluevaltuusto ei hyväksynyt lisäysesitystä äänin 56-9, 3 tyhjää.

Aluevaltuusto hyväksyi talousarviomuutokset

Aluevaltuustolle päätti hyväksyä kevään 2025 talousarviomuutokset. Muutokset ovat teknisiä ja niillä ei ole vaikutusta koko hyvinvointialueen talousarvion loppusummaan tai tulostavoitteeseen. Muutoksilla parannetaan talousarvion seurattavuutta. Syksyn talousarviomuutoksessa käsitellään mahdolliset talousarvion loppusummaan ja tulostavoitteeseen vaikuttavat muutokset, kun toteumatietoja on käytettävissä pidemmältä aikaväliltä ja talousarviomuutosten tarpeet ja perusteet ovat tarkentuneet.

Aluevaltuusto sai vuoden 2024 arviointikertomuksen

Aluevaltuusto päätti merkitä tiedoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointikertomuksen vuodelta 2024, lähetti arviointikertomuksen aluehallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoitti aluehallituksen tuomaan 30.9. mennessä aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Arviointikertomus antaa kokonaiskuvan siitä, miten aluevaltuuston linjaukset ovat jalkautuneet käytäntöön ja millä alueilla on tapahtunut myönteistä kehitystä tai havaittu kriittisiä puutteita.

Arvioinnin pohjalta käy ilmi, että monella osa-alueella on otettu askeleita eteenpäin – erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin tukemisessa. Samalla hyvinvointialue kohtaa merkittäviä haasteita. Talouden tasapainottaminen, hallinnollisten rakenteiden selkeyttäminen ja tiedon laadun parantaminen vaativat määrätietoista ja ennakoivaa otetta. Taloudellinen tilanne on vakava, ja se edellyttää sekä toiminnallisia että rakenteellisia ratkaisuja. Tarkastuslautakunta on huolissaan Keski-Suomen hyvinvointialueen taloudenhoidosta, ennakoinnista ja raportoinnista. Keski-Suomen hyvinvointialueella ei ole kyetty ottamaan haltuun organisaation talouden seurantaa, ennakointia eikä riittävän ajantasaista raportointia aluevaltuustolle.

Aluevaltuusto sai hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen tiedoksi

Aluevaltuusto päätti merkitä neljännesvuosikatsauksen tiedoksi. Katsauksen mukaan Keski-Suomen hyvinvointialueen ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella tilinpäätökseen ennustetaan 64 miljoonan euron alijäämää. Alijäämäennuste on suhteessa talousarvioon 21 miljoonaa euroa heikompi. Suurimmat poikkeamat talouden toteumassa aiheutuvat lastensuojelun laitoshoidon sekä vammaispalveluiden ostopalveluista, jotka ylittyivät myös viime vuoden muutetun talousarvion.

Toiminnan osalta toteuma on pitkälti tavoitteiden mukainen. Esimerkiksi asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin oli lähes erinomaisella tasolla ja lääkäriin pääsee keskimäärin kolmessa viikossa hoitotakuun ollessa 3 kuukautta.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi henkilöstökertomuksen

Aluevaltuusto merkitsi vuoden 2024 henkilöstökertomuksen tiedoksi. Henkilöstökertomuksesta ilmenee, että Keski-Suomen hyvinvointialueella oli vuoden 2024 lopussa 13 092 palvelussuhdetta, joista 84 prosenttia eli 10 390 henkilöä oli vakituisia. Henkilöstön keski-ikä oli edelleen 44 vuotta. Vanhuuseläkkeelle siirryttiin keskimäärin 64,8 vuoden iässä. Henkilöstön vaihtuvuus on pienentynyt viime vuodesta.

Viime vuoden aikana oli tarjolla yhteensä 3092 avointa työpaikkaa, vajaa 300 edellisvuotta vähemmän. 1670 oli vakituisiin tehtäviin. Varahenkilöstöyksikön toiminta käynnistyi 1.3.2024. Varahenkilöt tekivät viime vuonna yhteensä 27 132 vuoroa eri puolilla Keski-Suomea.

Mitä kuuluu -työhyvinvointikyselyyn vastanneista 66 prosenttia suosittelisi ystävälleen Keski-Suomen hyvinvointialuetta työnantajana. Sairauspoissaoloprosentti oli 4,49, mikä tarkoittaa keskimäärin 17,4 sairauspoissaolopäivää per henkilötyövuosi. Sairauspoissaolopäivät vähenivät edellisvuodesta, jolloin niitä oli 18,8 päivää per henkilötyövuosi. Vertailtaessa muihin hyvinvointialueisiin työterveyshuollon kustannukset ovat maltilliset ja painottuvat enemmän ennaltaehkäisevän ja työkykyä ylläpitävän työterveyshuollon kustannuksiin.

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja koulutuksissa saavutettiin vuonna 2024 merkittävä koulutustuotannon lisäys ensimmäiseen hyvinvointialueen toimintavuoteen verrattuna. Hyvinvointialueen itse tuottamiin koulutuksiin osallistuttiin 48 250 kertaa (vuonna 2023 osallistumiskerrat 22 318). Liikunta- ja kulttuuriedun käyttöaste oli 90 prosenttia.

Henkilöstömenot, jotka koostuvat palkoista ja palkkioista sekä henkilösivukuluista olivat vuonna 2024 yhteensä noin 691 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvoivat 9,4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Henkilöstömenojen kasvuun vaikuttivat valtakunnalliset hyvinvointialan palkkaratkaisut ja oman tuotannon laajentuminen, kuten useat liikkeenluovutukset.

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluevaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi liitteenä olevan luettelon aluevaaleissa 2025 aluevaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista henkilöistä. Keski-Suomen aluevaalilautakunta on vahvistanut aluevaalien vaalituloksen sekä julkaissut ja antanut vaalituloksen tiedoksi vaalilain edellyttämällä tavalla. Luettelo aluevaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista tulee antaa tiedoksi myös Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuustolle.

Aluevaltuusto hyväksyi vastauksia valtuustoaloitteisiin

Aluevaltuusto hyväksyi kotiin vietäviä päihdepalveluita ja tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehtojen säilyttämisestä ennallaan koskeviin valtuustoaloitteisiin laaditut vastaukset sekä totesi valtuustoaloitteet loppuun käsitellyksi.

Vastauksesta kotiin vietäviä päihdepalveluita koskevaan valtuustoaloitteeseen ilmenee, että mielenterveys- ja päihdepalveluissa kotiin vietävät palvelut ovat vahvistuneet ja kotiin vietäviä päihdepalveluja on tarjolla koko hyvinvointialueen laajuisesti. Vuodesta 2025 lähtien aikuisten sosiaalipalvelujen tavoitteena on edelleen siirtää sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalveluiden painotusta asiakkaan kotiin vietäviin palveluihin. Lisäksi aikuisten sosiaalipalveluiden kehittämiskohteena vertaistuki tullaan huomioimaan systemaattisemmin osana asiakkaalle mahdollisia palveluita.

Vastauksessa tilapäisten sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusehtojen säilyttämisestä ennallaan koskevaan valtuustoaloitteeseen taas todetaan, että Keski-Suomen hyvinvointialueen on noudatettava kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Hyvinvointialue ei voi tästä syystä jättää noudattamatta lainsäädännön muutosta tilapäisesti toimivan sosiaalityöntekijän kelpoisuudesta. Keski-Suomen hyvinvointialue voi kuitenkin työnantajan roolissa arvioida hakijoiden riittävää sekä parhaiten soveltuvaa osaamista. Keski-Suomen hyvinvointialueella on linjattu, että yliopistollinen sosiaalityön koulutus vastaa parhaiten sosiaalityön tehtävissä tilapäisesti toimimisen koulutus- ja osaamisvaatimuksiin. Laadukkaiden ja asiakasturvallisten sosiaalihuollon palveluiden järjestämiseksi Keski-Suomen hyvinvointialueella pidetään tärkeänä, että ensisijaisesti tilapäisesti sosiaalityöntekijän tehtäviin rekrytoidaan ja niissä toimii yliopistossa sosiaalityöntekijän ammattiin opiskeleva henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä käytännön harjoittelun.

Valtuustoaloitteet

Aluevaltuutettu Katja Autere (vihr.) jätti valtuustoaloitteen hyvinvointialueen hierarkisen organisaatiorakenteen yksinkertaistamisesta.

