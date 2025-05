Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän ATP Palloneva Oy:n Pallonevan pohjoisen aurinko- ja tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)

Hankkeessa rakennetaan enintään 9 tuulivoimalaa sekä aurinkovoimaa kahdelle enintään 620 hehtaarin alueelle. Hankealue on pinta-alaltaan 1 180 hehtaaria.

Hankealue sijaitsee nykyisillä tai käytöstä poistuneilla turvetuotantoalueilla, metsäalueilla ja vähäpuustoisilla ja puustoisilla soilla. Arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan 300 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW sekä aurinkovoimaloita, joiden kokonaisteho on enintään 700 MW. Sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavan maakaapelein. Sähkönsiirtovaihtoehtoja on kaksi.

Kuulemisessa saatiin 16 lausuntoa ja 2 mielipidettä. Kannanotoissa esiin nousivat muun muassa vaikutukset pintavesiin, linnustoon, saukkoon, maisemaan, luontoon sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävimpien vaikutusten kohdistuvan pintavesiin, linnustoon, saukkoon, kalastoon ja maisemaan. Hankkeella on kielteisiä vaikutuksia pintavesiin ja vaikutusten seurauksena Ikkelänjoen hyvä tila on vaarassa heikentyä. Linnusto- ja kalastovaikutusarvioon liittyy epävarmuutta, minkä vuoksi vaikutukset voivat olla arvioitua suurempia. Hankkeella on kielteisiä vaikutuksia saukon lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. Maisemavaikutusten arvio sisältää ristiriitaisuuksia, minkä vuoksi vaikutukset maisemaan voivat olla arvioitua suurempia.

ELY-keskus on todennut, että Iso Koihnannevan Natura-arviointi ei täytä kaikilta osin arvioinnille asetettuja laatuvaatimuksia. Natura-arviointia tulee täydentää salassa pidettävien lajien sekä yhteisvaikutuksia koskevan arvioinnin osalta.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/pallonevapohjoinenaurinkojatuulivoimaYVA

