Ruotsissa katujengien tekemä rikollisuus on ollut kasvussa viimeisten 30 vuoden ajan. Ruotsin viranomaiset ovatkin varoittaneet Suomen viranomaisia siitä, että jengiytymiseen on tartuttava ajoissa.

Myönteiset yhteisöt, kuten harrastukset, ovat merkittävä vastavoima nuorisojengien syntymiselle. Sen vuoksi Humanan ammattilaiset niin lastensuojelun laitospalveluissa kuin kotiin vietävissä avopalveluissa edistävät lasten ja nuorten kiinnittymistä myönteisiin yhteisöihin ja kehittävät näin yhteiskunnan turvallisuutta.

“Saan kannustusta harrastamiseen”, sanoo 48 % Humanan lastensuojelu- tai avopalveluiden piirissä olevista nuorista



Humana Suomi toteutti 1.–31.3.2025 ensimmäisen, jatkossa vuosittain tehtävän harrastus- ja koulunkäyntikyselyn palveluidensa piirissä oleville lapsille ja nuorille. Kysely ohjaa organisaation toimintaa auttamalla sen ammattilaisia ymmärtämään aiempaa kattavammin nuorten harrastustoiveita. Tämä taas tukee esimerkiksi yhteistyötä paikallisten harrastusseurojen kanssa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 383 7–18-vuotiasta nuorta. Heistä 68 %:lla on jo mieluinen harrastus ja heistä, joilla harrastusta ei vielä ole, 33 % toivoisi sellaisen löytävänsä. Kaikista vastanneista 48 % kertoi, että Humanan ohjaajalta saatu kannustus vaikuttaa harrastamiseen.

Tavallisin harrastus palveluiden piirissä olevilla nuorilla on liikunta (52 %). Seuraavaksi suosituin harrastus (25 %) on jokin taiteeseen liittyvä: esimerkiksi soittimen soittaminen tai käsityöt. Jopa 54 % vastanneista kertoi, että heillä on useampi kuin yksi harrastus ja mikä merkittävintä 78 % harrastajista kertoi harrastuksen jatkuneen jo yli kuusi kuukautta. Puoli vuotta on pitkä aika lastensuojelupalveluita tarvitsevan nuoren elämässä ja kertoo vahvasta sitoutumisesta mielekkääseen tekemiseen, jolla on ymmärrettävästi vaikutusta yhteiskunnan turvallisuuden lisäksi mielen hyvinvointiin yksilötasolla.

Tutustu Humana Suomen vaikuttavuusraportin harrastusdataan.

