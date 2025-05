Kalastusvälineiden kierrätys laajenee koko Suomeen – Keräyspiste Erämessuilla 16.–18.5. Oulun yliopiston osastolla

Suomessa erillistä keräysjärjestelmää ei ole aiemmin ollut. Nyt sellainen käynnistyy, kun viime talvena testattu keräysjärjestelmä laajenee koko Suomeen. Kalastusvälineiden palautus on ilmaista tuotteiden käyttäjille.

”Kalastuksen harrastajille ja ammattilaisille kalastusvälineet ovat monella tapaa tärkeitä. Keräys mahdollistaa välineiden hyödyntämisen vielä oman käytön jälkeenkin. Varastoista ja seiniltä hapertumasta kerätyt verkot ja välineet tuottavat mahdollisuuden kehittää alan tulevaisuutta, kierrätystä ja materiaalien uudelleenkäyttöä”, sanoo projektipäällikkö Niko Hänninen Oulun yliopistosta.

Oulun Erämessuilla 16.–18.5.2025 Oulun yliopiston tutkijat kertovat kalastusvälineiden keräyksen tutkimuksesta. Muovia sisältäviä, passiivisia kalastusvälineitä, jotka jätetään pyydyksiksi veteen, eli verkkoja, rysiä, mertoja ja vastaavia voi luovuttaa messuilla Oulun yliopiston osastolla olevaan keräysastiaan. Jo 1.5.2025 alkaen verkkoja ja muita muovisia kalastusvälineitä on voinut Oulun seudulla palauttaa Rinki-ekopisteisiin Oulun Ritaharjussa, Iissä ja Lumijoella, ja valtakunnallisesti pisteitä on noin 150.

Vapakalastusvälineitä, kuten virveleitä, onkivapoja, pilkkivälineitä, uistimia ja haaveja kerätään muun muassa kampanjoissa 16.6.–31.7.2025 ja 1.–31.12.2025 kalastusvälinemyymälöissä. Hyväkuntoiset välineet pyritään kunnostamaan, ja luovutetaan innostamaan nuoria kalastusharrastukseen. Välineistä saatavia materiaaleja pyritään kierrättämään tai hyödyntämään energiana.

Toimien taustalla on EU:n tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koskeva direktiivi (SUP-direktiivi), joka on Suomessa pantu täytäntöön jätelailla ja valtioneuvoston muovia sisältäviä kalastusvälineitä koskevalla asetuksella. Se velvoittaa välineitä markkinoille saattavia yrityksiä huolehtimaan tuotteidensa jätehuollosta. Merellä ja sisävesissä käytettävien kalastusvälineiden tuottajavastuu tuli voimaan 1.1.2025.

Keräyksestä kierrätykseen

Kalastusvälineiden kierrätyksen haasteena Suomessa ovat alhaiset keräysmäärät. Kierrätys on myös teknisesti haastavaa kalastusvälineiden rakenteen vuoksi (muovit, kumit, metallit), mikä vaatii tehokkaita esikäsittelymenetelmiä. CIRCNETS-hankkeessa selvitetään, millä tavoin materiaalien keräystä, uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja kiertotaloutta voidaan edistää eri maissa, joita kaikkia nyt koskee tuoteryhmää koskeva tuottajavastuu ja keräysvelvoite.

Hankkeen osallistujamaissa - Suomi, Islanti, Irlanti, Norja ja Ruotsi - kalastus, vesiviljely ja kalastusvälineiden keräysjärjestelmät eroavat toisistaan. Islannissa, jossa kalastus on tärkeä osa taloutta, on ollut keräysjärjestelmä käytöstä poistuneille kalastusvälineille jo lähes 20 vuotta. Lähin merikierrätyskeskus on Ruotsissa.

CIRCNETS-hanke rahoitetaan Interreg Pohjoinen periferia ja Arktis (NPA) 2021–2027 ohjelmasta, ja mukana ovat Oulun yliopistosta Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö, MarEco Ltd (Islanti), Sotenäsin kunta (Ruotsi), Galwayn yliopisto (Irlanti), NTNU-yliopisto (Norja) ja Western Development Commission (Irlanti).