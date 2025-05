Rikkomispäätökset: Komissiolta Suomelle EU:n lainsäädännön noudattamista koskevia muistutuksia

Rasismin ja muukalaisvihan torjuminen

Komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle ja Irlannille, koska maat eivät ole noudattaneet rasismin ja muukalaisvihan torjumista rikosoikeudellisin keinoin koskevan neuvoston puitepäätöksen 2008/913/YOS säännöksiä. Komissio on lähettänyt Suomelle virallisen ilmoituksen asiasta vuosina 2021 ja 2023. Komissio on arvioinut Suomen vastaukset näihin virallisiin ilmoituksiin ja katsoo, ettei Suomi ole edelleenkään saattanut säännöksiä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Puutteet koskevat julkisen vihaan tai väkivaltaan yllyttämisen sekä holokaustin ja muiden kansainvälisten rikosten julkisen puolustelun, kieltämisen ja vakavan vähättelemisen rangaistavuutta koskevia säännöksiä.

Päästökaupan vahvistamista ja laajentamista koskevat säännöt

Euroopan komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle ja 11 muulle jäsenmaalle, koska ne eivät ole saattaneet EU:n päästökauppadirektiiviä (direktiivi (EU) 2023/959) kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään määräaikaan eli 31. joulukuuta 2023 mennessä. Direktiivillä lujitetaan EU:n päästökauppajärjestelmän sääntöjä, laajennetaan päästökauppajärjestelmää meriliikenteeseen, vähennetään päästöoikeuksien määrää, supistetaan maksutta jaettavien päästöoikeuksien määrää ja vahvistetaan rahastoja, joilla tuetaan hiilestä irtautumista järjestelmän sisällä. Lisäksi komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle ja 10 muulle jäsenmaalle, koska ne eivät ole saattaneet ilmailualaan sovellettavia EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistettuja sääntöjä koskevaa direktiiviä 2023/958 kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään samaan määräaikaan mennessä. Direktiivillä nostetaan ilmailualan tavoitetasoa ja pannaan täytäntöön kansainvälisen lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmä. Komissio on lähettänyt Suomelle kyseisiä direktiivejä koskevat viralliset ilmoitukset tammikuussa 2024. Direktiivit on tärkeä saattaa kaikilta osin osaksi maiden kansallista lainsäädäntöä, jotta voidaan varmistaa EU:n päästökauppajärjestelmän moitteeton toiminta, välttää vääristymät sisämarkkinoilla ja yhdenmukaistaa järjestelmä eurooppalaisessa ilmastolaissa vuodeksi 2030 asetettujen EU:n ilmastotavoitteiden kanssa.

NIS 2 -direktiivi

Komissio on päättänyt lähettää perustellun lausunnon Suomelle ja 18 muulle jäsenvaltiolle, koska ne eivät ole saattaneet NIS 2-direktiiviä (direktiivi (EU) 2022/2555) kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöään 17. lokakuuta 2024 mennessä. NIS 2 -direktiivillä pyritään varmistamaan kyberturvallisuuden korkea taso kaikkialla EU:ssa. Direktiiviä sovelletaan kriittisten alojen toimijoihin useilla aloilla. Näitä ovat muun muassa yleiset sähköiset viestintäpalvelut, tieto- ja viestintätekniikan palvelujen hallinta, digitaaliset palvelut, terveys, energia, liikenne, posti- ja kuriiripalvelut sekä julkishallinto. Direktiivin täytäntöönpano on tärkeää EU:n häiriönsietokyvyn kannalta.

Suomella on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet. Muussa tapauksessa komissio voi päättää viedä asiat unionin tuomioistuimeen.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/inf_25_982

