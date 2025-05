Prisman ja Sokoksen noutopiste joka kylään – S-ryhmä valjastaa suurimman valttinsa asiakasomistajien eduksi

Kotimaiset käyttötavaraa tarjoavat verkkokaupat Prisma.fi ja Sokos.fi pärjäävät kilpailussa globaaleja verkkokauppajättejä vastaan hyvin ja kasvavat vauhdilla. Prisman verkkokauppa tuplasi myyntinsä vuonna 2024 edellisvuoteen verrattuna. Sokoksen verkkokaupan myynti kasvoi 2024 noin 30% edellisestä vuodesta ja on tuplaantunut vuoteen 2022 verrattuna.

– Maailmalta löytyy verkkokauppoja loputtomilta tuntuvilla valikoimilla ja uskomattomankin alhaisilla hinnoilla. Ulkomaiset verkkokauppajätit ovat suosittuja, mutta moni asiakas myös tunnistaa haasteet, jotka liittyvät tuotteiden turvallisuuteen ja laatuun, kuljetusten vastuullisuuteen ja palautusmääriin. Me pärjäämme kilpailussa, koska panostamme omiin vahvuuksiimme, S-ryhmän erikoiskaupan ketjujohtaja Mika Laakso painottaa.

– Meillä on lyömätön kilpailuvaltti eli Suomen tunnetuimpien ja luotetuimpien brändien lisäksi maan laajin toimipaikkaverkosto ja valjastamme sen nyt asiakkaidemme hyödyksi: toimitamme tuotteet nopeammin, lähemmäs ja varmemmin S-ryhmän käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikainen kertoo.

Käyttötavaran verkkokaupan tuotteet kuljetetaan myymälöiden noutolokerikoihin tai infopisteisiin samalla rekkakyydillä, joka tuo tuotteita myymälään.

Nopea myymälänouto onnistuu jo nyt 81 Prismassa, 21 Sokoksessa ja 9 Emotionissa

Myymälänoudon laajentamista ruokakauppoihin pilotoidaan tänä vuonna ja kun toimitusketju ja järjestelmät saadaan toimimaan saumattomasti, käynnistyy verkoston levitys.

– Jokainen suomalainen asuu keskimäärin maksimissaan kahden kilometrin päässä S-ryhmän ruokakaupasta. Myymälänoudon laajentumisen myötä jokainen suomalainen asuu näin myös lähellä Prismaa ja Sokosta, Virpi Viinikainen pohtii.

S-ryhmän oma myymälänouto on edullinen, tarjolla on verkkokauppojen koko ajan laajeneva ja kivijalkamyymälöitä vielä monipuolisempi valikoima. S-ryhmän omalla myymälänoudolla asiakas saa pakettinsa myös juuri siihen myymälään, jonka on tilausvaiheessa valinnut.

Tällä hetkellä Prisman ja Sokoksen verkkokauppojen paketit voi tilata näiden ketjujen myymälöihin – myös ristiin niin, että Prismoista voi noutaa Sokoksen verkkokaupan paketit ja Sokoksista Prisman käyttötavaraverkkokaupan paketit. Prismoissa on lisäksi saatavilla 2h pikanouto, jossa verkosta voi tilata kunkin Prisman myymälävalikoimaa.