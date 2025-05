KORJAUS: Karin Cederlöf haluaa jatkaa Uudenmaan RKP:n johtamista

Cederlöf valittiin piirin puheenjohtajaksi keväällä 2024. Kulunutta toimintavuotta ovat leimanneet kunta- ja aluevaalit. Puheenjohtajana aloittaessaan Cederlöf asetti tavoitteeksi puolueen kannatuksen kasvattamisen vaaleissa.

– Meillä on onnistuneet vaalit takanamme Uudellamaalla. Monella paikkakunnalla RKP sai lisäpaikkoja tai onnistui torjumaan tappioita. Olen todella ylpeä meidän suorituksestamme – saavutimme tavoitteemme! Tämä menestys antaa hyvät lähtökohdat jatkaa työtä piirissä tulevana toimintavuonna, Cederlöf sanoo.

Cederlöfin mukaan tulevan vuoden painopisteenä on vaalituloksen analysointi ja toiminnan kehittäminen. Tarvitaan myös täsmätoimia paikkakunnilla, joilla piiri on kohdannut takaiskuja. Esimerkiksi Vantaalla RKP menetti toisen kahdesta kaupunginvaltuustopaikastaan, ja Cederlöfin mukaan on selvitettävä, mistä tappio johtuu. Piirin on jatkossakin osallistuttava yhteiskunnalliseen keskusteluun ja otettava kantaa tärkeisiin kysymyksiin Uudenmaan äänestäjille.

– Tulevana vuonna luomme parhaat mahdolliset edellytykset vahvoille eduskuntavaaleille vuonna 2027. RKP:N tulee olla näkyvästi esillä koko Uudellamaalla. Tulemme aktiivisesti tavoittelemaan äänestäjiä kielitaustasta riippumatta, Cederlöf sanoo.

Cederlöf on koulutukseltaan juristi ja työskentelee ministeriön virkamiehenä. Hän toimii valtuutettuna Espoossa vuodesta 2021 ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella vuodesta 2022. Cederlöf on myös HUS yhtymän hallituksen jäsen.