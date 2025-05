Oululainen tutkimusryhmä kehittää uutta läpimurtoa syövän ja tulehdussairauksien hoitoon

Suomi jälleen mukaan globaaliin yrittäjyystutkimukseen - kansainvälinen vertailu auttaa päättäjiä yrittäjyyttä koskevissa ratkaisuissa 15.5.2025 07:00:00 EEST | Tiedote

Suomi on palannut maailman suurimpaan yrittäjyyden tutkimusverkostoon, kun Oulun yliopisto ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu on valittu vastaamaan Suomen datankeruusta ja analysoinnista Global Entrepreneurship Monitor (GEM) -tutkimuksessa seuraavan kolmen vuoden ajan. GEM-tutkimus, joka viettää nyt 25-vuotisjuhlavuottaan, on ainoa globaalisti vertailukelpoinen väestötason tutkimus, joka seuraa yrittäjyysaktiivisuutta ja -trendejä ympäri maailmaa.