Luonnonvarakeskuksen uusi tutkimusnavetta sai peruskiven Jokioisilla

Peruskiven sisään muurattiin perinteinen lieriö, johon asetettiin hanketta ja nykyhetkeä kuvaavia esineitä muistoksi tuleville sukupolville. Lieriöön laitettiin hankkeen peruskirja, asemapiirustus, päivän sanomalehti ja tänä päivänä käytössä olevat metallirahat. Luonnonvarakeskus tallensi lieriöön strategiakuvan, Ruokavision ja navetan tutkimusvision sekä mikrosirullisen korvamerkin. Juhlapuheissa korostettiin hankkeen merkitystä Luken tutkimustyölle ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

"Vaikka päivän uutisissa pinnalla on Yhdysvaltojen tullipolitiikka ja Ukrainan rauhanneuvottelut, ilmastonmuutoksen eteneminen ei ole pysähtynyt eikä luonnon monimuotoisuuden kato hidastunut. Nämä ovat todellisia ihmiskunnan kestävyyshaasteita. Jokioisten tutkimusmaatilalla tehtävä työ palvelee näiden suurten kysymysten ratkaisemista hyvin merkityksellisellä tavalla. Täällä tehdään työtä, jotta lapsillammekin olisi hyvä maapallo elettäväksi", Senaatti-kiinteistöjen konsernijohtaja Tuomas Pusa kertoi juhlapuheessaan.

Uusi tutkimusnavetta mahdollistaa kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen

Jokioisten uusi tutkimusnavetta täyttää kansainvälisen huippututkimuksen vaatimukset ja mahdollistaa elinkeinoelämän tietotarpeisiin ja asiakastyöhön vastaamisen huomioiden eläinten ja henkilöstön hyvinvoinnin.

”Kestävä lypsykarjatalous on tärkeä osa Suomen ruokaturvaa, ja sillä on merkittävä vaikutus Suomen taloudelle. Kehitämme lypsykarjataloutta osana kestävää ruokajärjestelmää. Uusi navetta mahdollistaa monipuolisen tutkimuksen, joka lisää eläintuotannon kestävyyttä ja resilienssiä”, Luken johtaja Anu Kaukovirta sanoo.

Uudessa navetassa tehtävä tutkimus tukee ruoantuotannon uudistumistarpeita. Yhtenä merkittävänä tavoitteena on luopua suoraan ihmisravinnoksi kelpaavan rehun käytöstä lypsylehmien ruokinnassa vuoteen 2040 mennessä. Tähän voidaan päästä muun muassa hyödyntämällä täysimääräisesti nurmituotannon positiiviset ekosysteemipalvelut.

”On tärkeää, että meidän on mahdollista tehdä tavoitettamme tukevaa tutkimusta vaikuttavasti, ja siihen uusi, kansainvälisestikin korkeatasoinen tutkimusympäristö luo meille erinomaiset mahdollisuudet”, Kaukovirta jatkaa.

Uusi tutkimusnavetta on kooltaan 6 000 m2, ja siellä on tilaa noin 200 lehmälle. Luke varustelee navetan uusimmalla lypsy-, rehustus- sekä mittausteknologialla. Lehmät pääsevät muuttamaan uuteen tutkimusnavettaan alkuvuodesta 2026, kun laiteasennukset ja käyttöönottotestaukset on saatu valmiiksi.

Vastuullista rahankäyttöä uudella ohjausmallilla - rakennetaan vain välttämätön

Senaatti-konsernilla on käynnissä mittava investointiohjelma. Se velvoittaa vastuullisuuteen rahan käytössä, mikä asettaa haasteen etsiä kustannustehokkaampia tapoja toteuttaa uudet toimitilatarpeet. Senaatti-konsernin kehittämä rakennushankkeiden ohjausmalli varmistaa, että investoinnit kohdentuvat aidosti välttämättömiin tarpeisiin. Se mahdollistaa laadukkaat ja tarkoituksenmukaiset tilaratkaisut sekä tarvittaessa luopumaan vähemmän kriittisistä tarpeista – samalla huolehtien veronmaksajien rahoituksen vastuullisesta käytöstä.

Luken tutkimusnavetta on esimerkki siitä, miten valtion toimitilahankkeita voidaan toteuttaa uudella tavalla entistä kustannustehokkaammin ja kestävämmällä otteella. Tutkimusnavetan suunnittelua on muokattu useaan otteeseen hankkeen edetessä, kun Luke ja Senaatti ovat yhdessä arvioineet tilatarpeiden tärkeysjärjestystä.

Tutkimusnavetan rakennuttamisesta vastaa Senaatti-kiinteistöt, ja päätoteuttajana toimii Varte Oy. Maanrakennustyöt aloitettiin tammikuussa 2025, ja rakennustyömaalla työskentelee tällä hetkellä noin kymmenen henkilöä. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 10 miljoonaa euroa. Tutkimusmaatilan uudistaminen on edennyt vaiheittain: uusi tulotie rakennettiin vuonna 2021, ja biokaasulaitoksen pohjatyöt, separointilaitos ja lietesäiliö valmistuivat vuonna 2023.