Henriksson: Ukrainan taistelu on koko Euroopan taistelu

– Isäni taisteli yhdessä suomalaisten aseveljiensä kanssa vapautemme ja itsenäisyytemme puolesta. Se, että Suomen sotilaat onnistuivat kahdesti pysäyttämään puna-armeijan massiiviset miehitys- ja hyökkäysyritykset – ensin talvisodassa ja sitten kesällä 1944 – oli ainutlaatuinen saavutus myös Euroopan demokratialle. Me Suomessa kutsumme tuota voittoa torjuntavoitoksi, Henriksson sanoo.

– Tänään Ukraina taistelee veitsi kurkulla. Tämä on myös meidän, koko Euroopan taistelu. Ukrainan on saatava torjuntavoittonsa omilla ehdoillaan, ja Venäjän on vastattava provosoimattomasta aggressiostaan ja aiheuttamastaan brutaalista tuhosta.

– EU syntyi rauhanprojektina toisen maailmansodan jälkeen. Muistakaamme se aina ja tehkäämme kaikkemme, jotta Ukraina voi jonain päivänä liittyä Euroopan unioniin, Henriksson päättää.