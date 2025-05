Markus Blomquist jatkokaudelle RKP Varsinais-Suomen puheenjohtajaksi

– Haluan esittää vilpittömät kiitokset minulle osoitetusta luottamuksesta. Kulunut vuosi on ollut intensiivinen, kunta- ja aluevaaleineen, täynnä antoisia tapaamisia ja osallistavia tapahtumia ympäri maakuntaa, sanoo Markus Blomquist.

– Nyt katsomme eteenpäin. Yhdessä vastavalitun hallituksen kanssa päätehtävämme on lunastaa äänestäjien osoittama luottamus. Otamme tämän vastuun vakavasti. Aion tehdä parhaani viedäkseni työtä eteenpäin, keskittyen yhteistyöhön, kehitykseen ja vahvaan paikalliseen tukeen. Meillä on edessämme monia tärkeitä asioita – ja me hoidamme ne sitoutuneesti ja tulevaisuuteen luottaen, Blomquist toteaa.

RKP Varsinais-Suomen hallitus koostuu kuudesta jäsenestä ja varajäsenestä.

Seuraavat henkilöt valittiin:

Varsinainen jäsen (Varajäsen)

Jerker Björkqvist (Rosanna Blomster), Turku

Marlena Laurén (Fredrika Sihvonen), Parainen

Jonna Moberg (Peppi Wilson), Kemiönsaari

Benjamin Kroksjö (Anders Vahtola), Naantali ja Kaarina

Anna-Karin Tötterman (Wiveka Kauppila), Svenska Kvinnoförbundet ja Svenska Seniorer i Åboland

Linda Johans (Rasmus Anttila), RKP-nuoret

Lisätietoja:

Markus Blomquist

040 821 0419