Väitös: Taipumus todellisuuspakoisuuteen ennustaa addiktioiden kehittymistä

Väitöstyön tavoitteena oli todentaa eskapistisen käyttäytymismotiivin yhteys erilaisiin addiktioihin ja riippuvuustoimintoihin luotettavalla ja kestävällä tavalla.

– Kun riippuvuuskäyttäytyminen on monimuotoistunut ja addiktiot ilmiönä ovat tulleet osaksi jokapäiväistä elämäämme, on tarpeen ymmärtää tarkemmin, mitä vaikuttimia riippuvuuksien taustalta löytyy, Hannu Jouhki katsoo.

Eskapismi eli todellisuuspakoisuus merkitsee halua paeta tai välttää tosielämän ongelmia tai ristiriitoja. Pakenemiskäyttäytymisen taustalla voidaan nähdä niin psyyken toimintaan kuin yhteiskunnalliseen kehitykseen liittyviä tekijöitä: voimakkaasti etenevä teknologia, markkinatalouden vaatimukset ja yksilökeskeisyys tekevät elämästä monin tavoin velvoittavampaa, mitattavampaa ja stressaavaa, mikä vaatii yhä enemmän henkistä itsesäätelyä.

– Voimakkaat mielihyväkokemukset ovat tehokas tapa saada tauko mieltä kuormittavista asioista. Jos päihteet tai muu nautinnollinen toiminta muodostuu tavaksi välttää kielteisiä tunteita, se voi ajan kuluessa kehittyä riippuvuudeksi.

Tutkimuksen mukaan eskapismia esiintyy enemmän henkilöillä, jotka ovat impulsiivisia ja avoimia uusille kokemuksille, ja jotka tuntevat etteivät he kykene toimimaan tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja riittävän omaehtoisesti.

Jouhki tutki todellisuuspakoisuuden ja addiktiokäyttäytymisen yhteyttä suomalaista aikuisväestöä edustavilla aineistoilla sekä pitkittäisasetelmilla, jotka vahvistavat löydösten merkittävyyttä.

Kolmesta osajulkaisusta koostuvan artikkeliväitöskirjan tulokset osoittavat, että eskapismilla on yhteys alkoholinkäyttöön, tupakointiin, huumeidenkäyttöön sekä liialliseen online-rahapelaamiseen, digipelaamiseen ja internetin käyttöön. Lisäksi havaittiin, että puutteellinen omaehtoisuuden tunne tai kykenemättömyyden kokemus voimistivat eskapismin ja tiettyjen riippuvuuksien yhteyttä.

– Todellisuuspakoisuuden ymmärtäminen addiktiivisen käyttäytymisen taustasyynä auttaa riippuvuuksista toipuvia ja niiden kanssa eläviä ihmisiä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan ja hoitamaan riippuvuuksien taustalla olevia juurisyitä, Jouhki sanoo.

Tampereella asuva Hannu Jouhki työskentelee A-klinikkasäätiön toimitusjohtajana.

Väitöstilaisuus perjantaina 16. toukokuuta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden maisteri Hannu Jouhkin sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja The Easy Way Out: Escapism as a central motive for addictions tarkastetaan julkisesti perjantaina 16.5.2025 klo 12 Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, yliopiston päärakennuksessa, auditorio D11 (Kalevantie 4, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Amanda Roberts (University of Lincoln, Iso-Britannia). Kustoksena toimii professori Atte Oksanen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.