Liikunta ja kuidut muokkaavat suolistomikrobiston toimintaa – edistävät maksan ja koko kehon terveyttä

Suolistomikrobisto muodostaa keskeisen osan ihmisen aineenvaihduntaa hyödyntämällä sulamatonta ravintoa ja tuottamalla metaboliitteja, jotka vaikuttavat koko kehoon – erityisesti suoli-maksa-akselin kautta. Mikrobiston epätasapaino onkin yhteydessä metaboliseen sairauteen liittyvän rasvamaksan (MASLD) kehittymiseen.

Sekä prebiootit että fyysinen aktiivisuus edistävät mikrobiston monimuotoisuutta ja hyödyllisten kantojen kasvua, ja mikrobien aineenvaihduntatuotteet voivat välittää terveysvaikutuksia. Jukka Hintikka tutki väitöskirjassaan, miten liikunta ja ravitsemus muuttavat mikrobien aineenvaihduntaa sekä kehitti menetelmiä mikrobidatan ja metabolomiikan yhdistämiseen.

Liikunta ja prebiootit muokkaavat mikrobien kemiallista ympäristöä

Kuuden viikon kestävyysliikuntaohjelma aiheutti merkittäviä muutoksia sekä suolistomikrobiston koostumuksessa, että koko kehon aineenvaihdunnassa. Erityisesti seerumissa havaittiin kasvua vapaissa fosfolipideissä ja suolistossa niiden hajoamistuotteissa. Tämä näytti korreloivan hyödyllisen Akkermansia-bakteerin kasvuun.

“Nämä muutokset viittaavat siihen, että liikunta voi edistää mikrobiston monimuotoisuutta ja terveyttä edistävien kantojen kasvua”, Hintikka sanoo.

Xylo-oligosakkaridi (XOS) -kuitujen lisääminen ruokavalioon vähensi merkittävästi koe-eläimillä havaittua maksan rasvoittumista ja tulehdustilaa, ihmisillä niiden hyöty taas vaihteli yksilöiden välillä. Interventio näytti erityisesti vähentävän haitallisten aminohappometaboliittien määrää suolistossa, mikä liittyi proteiineja hajottavien bakteerikantojen vähenemiseen. Parhaiten interventioon reagoineilla henkilöillä havaittiin enemmän näitä metaboliitteja ja bakteerisukujen Bacteroides ja Faecalibacterium epätasapainoinen suhde ennen interventiota.

Metabolinen oireyhtymä ja siihen liittyvä rasvamaksa on globaali terveyshaaste, ja sen hoitoon ei ole yhtä lääkettä. Tutkimus tukee käsitystä, että ruokavalion ja liikunnan yhdistelmällä voidaan vaikuttaa suolistomikrobiston kautta maksan terveyteen. Tuloksia voidaan hyödyntää uusien ravinto- ja liikuntastrategioiden kehittämisessä.

Jukka Hintikan väitöskirjan ” Associations of microbial metabolism with metabolic health and physical activity – The gut-liver axis in the focus of metabolomes and microbiomes” tarkastustilaisuus järjestetään pe 16.5 klo 12:00 Jyväskylän yliopiston salissa L304.

Vastaväittäjänä toimii professori Matej Orešič (Turun Yliopisto) ja kustoksena yliopistonlehtori, dosentti Satu Pekkala (Jyväskylän Yliopisto).

Väitöstilaisuutta voi seurata myös etänä: https://r.jyu.fi/vaitos-hintikka160525https://r.jyu.fi/vaitos-hintikka160525

Väitöskirja JYX-julkaisuaineistossa: https://jyx.jyu.fi/jyx/Record/jyx_123456789_101650

Lisätietoja:

Jukka Hintikka, väitöskirjatutkija

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

jukka.e.hintikka@jyu.fi , +358 40 8055162