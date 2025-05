ELY-keskusten ilmastoasiantuntijaverkosto voitti 10 000 euron Kaiku-palkinnon

Pirkanmaan ELY-keskus osallistui Kaiku-palkinnon hakuun kehittämistyöllä, jossa rakennettiin ELY-ilmastoasiantuntijaverkosto.

Kehittämisen lähtökohtana oli tarve selvittää tarkemmin, millaisissa asioissa ELY-keskukset ovat keskeisiä ilmastotoimijoita. Laajan tiedonkeruun ja tiekarttatyön tuloksena syntyi yhteistyölähtöinen asiantuntijaverkosto, joka jakaa toimintatapoja, ratkaisuja ja tietoa. ELY-keskusten rooli ja vaikutusmahdollisuudet tehdä ilmastotyötä on suuri, ja hanke on vahvistanut työn juurtumista käytäntöihin.

Parhaillaan muodostetaan uusia valtion aluehallinnon virastoja, ja ilmastotyö jatkuu tulevissa organisaatioissa kehittämishankkeessa tehdyn tiekarttatyön pohjalta. Asiantuntijaverkosto toimii aktiivisesti ja rakentaa yhteistä tulevaisuutta.

Perustelut palkinnolle

Kehittämishankkeen lähtökohta oli muutostilanteen ottaminen mahdollisuutena. Kehittämistyö käynnistettiin tilanneanalyysillä ja tiedonkeruulla. Varsinaisessa kehittämistyössä otettiin käyttöön asiantuntijoiden osaaminen ja tietämys laajasti, organisaatiorajat ylittäen ja valtakunnallisesti. Hankkeessa yhdistettiin onnistuneesti asiantuntijoiden substanssiosaaminen ja tulosohjaajien strateginen taso sekä hyödynnettiin taitavasti benchmarkkausta ja sidosryhmäyhteistyötä.

Hankkeen tulokset elävät ja kehittyvät edelleen. Kehittämisen pohjalta syntynyt, työstään innostunut asiantuntijaverkosto toimii aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteistä tiekarttaa luovasti soveltaen. Toimivia ratkaisuja monistetaan ja hankkeen kokoamaa ajattelua integroidaan uusiin tehtäviin entistä vahvemmin mukaan. Aihealueen substanssiosaamista on saatu vahvistettua myös rekrytoimalla uusia osaajia tai sisällyttämällä aihepiiriä asiantuntijoiden työnkuviin.

Hankkeen myötä tuli todetuksi, että Suomessa on hyvin toimiva julkinen hallinto ja sen sisällä valtavasti asiantuntemusta. Potentiaali tehdä ilmastotyötä on suuri, ja hanke hyödynsi tätä mahdollisuutta esimerkillisesti käytännössä. Johdon ja tulosohjaajan tuki mahdollistivat kehittämisen viemisen menestyksellisesti eteenpäin. Alihyödynnetty yhteistyö vahvistui poikkihallinnollisesti sekä eri alueiden asiantuntijoiden välillä että virastojen sisällä. Parhaillaan muodostetaan uusia valtion aluehallinnon virastoja, ja ilmastotyö jatkuu niissä tiekarttatyön pohjalta.

Yleiset kriteerit pääpalkinnon saamiseksi

Toteutuksella on selkeä vaikutus työn ja toimintakulttuurin uudistumiseen.

Kokeilulla on edistävä vaikutus organisaation tai organisaatioiden toiminnan kestävyyteen.

Onnistumisista ja mahdollisista epäonnistumisista on opittu uutta.

On rohkeasti kokeiltu uudenlaisia tapoja toimia.

Kaiku-kunniamaininta 2025 Patentti- ja rekisterihallituksen vastuullisuusmessuille

Kaiku-kunniamaininnan sai tänä vuonna Patentti- ja rekisterihallituksessa toteutettu vastuullisuusmessut-tapahtuma. Sen tavoitteena oli saada henkilöstö ideoimaan konkreettisia vastuullisuustekoja, jotta PRH voi toimia entistä vastuullisemmin.

Perustelut kunniamaininnalle

Palkittavan organisaation johto tarttui kiitettävällä vakavuudella Valtiokonttorin kestävyysraportointiohjeeseen, paneutui asiaan, kouluttautui ja organisoi vastuullisuustyöryhmän. Johdon työpajoissa muodostettiin keskeiset tavoitteet, jotka esiteltiin koko henkilöstölle organisaation teemapäivän yhteydessä ja pyydettiin henkilöstöä esittämään tavoitteisiin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä. Nämä koottiin ja priorisoitiin lopullisiksi kehittämiskohteiksi.

Vahvuutena oli nimenomaan johdon sitoutuminen, tavoitteiden jatkuva, avoin seuranta sekä koko henkilöstön mahdollisuus osallistua tavoiteasetantaan. Asia on käsillä johtoryhmässä säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Hankkeen tärkeä oivallus on ollut, ettei tässä välttämättä ole tulossa lisätyötä, vaan tarkoitus on integroida vastuullisuus nykytyöhön ja osallistaa henkilöstöä pohtimaan, mitä se missäkin tarkoittaa.

Tavoitteiden määrittäminen ja kehittäminen on ollut monipuolista ja kattaa ESG-kehikon kaikki kolme osa-aluetta. Virasto tiedostaa samalla myös omat kehittämiskohteensa ja pyrkii parantamaan toimintaansa.

Myönteistä on myös, ettei koko työ ole jäänyt yhden työryhmän vastuulle, vaan että vastuuta on otettu laajemminkin eri toimintojen taholta. Vaikuttaakin siltä, että työ on virastossa leveillä hartioilla, jolloin sillä on mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä tulevaisuudessakin.

Kaiku-palkinto myönnetään uudenlaisille työn tekemisen tavoille ja rohkeille kokeiluille valtionhallinnossa

Kaiku-palkinto on kilpailu, jossa etsitään rohkeita kokeiluja ja uusia toimintatapoja. Ensimmäistä kertaa vuonna 2025 palkinnon myöntämisen keskiössä oli kestävyys ja vastuullisuus. Valtiokonttori myöntää tunnustuksen sellaiselle valtion organisaatiolle tai työyhteisölle, joka on uudistanut työtään ja toimintakulttuuriaan konkreettisesti, oppinut uutta ja kokeillut rohkeasti uudenlaisia toimintatapoja.

