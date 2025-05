Neljän miljoonan euron SECHA-hanke kehittää sähköajoneuvojen latausratkaisuja ja palveluja

Business Finland myönsi loppuvuodesta 2024 Co-Innovation-rahoituksen kaksivuotiselle SECHA-konsortiolle (Scaling EV CHArging solutions for new values and services in collaboration networks), jonka muodostamaan ekosysteemiin kuuluu tutkimuskumppaneita, teollisia yrityksiä sekä useita sähköverkkoyhtiöitä. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto.

Konsortion tavoitteena on kehittää sähköajoneuvojen latausratkaisujen teknologiaa ja liiketoimintamalleja sekä tutkia, miten luodaan uutta arvoa ja palveluita loppukäyttäjille, teknologian tuottajille ja sähkömarkkinoiden toimijoille.

Tarkastelunäkökulmat vaihtelevat aina yksivaiheisesta kotilatauksesta raskaan liikenteen suurteholataukseen.

Hankkeen tavoitteena on muun muassa:

tarkentaa erilaisten sähköajoneuvojen kaluston kehityksen skenaarioita

kehittää ja demonstroida latausteknologian ratkaisuja ja latauksen tehonhallinnan menetelmiä, mukaan lukien myös V2G-ratkaisut

tutkia sähköajoneuvojen latauksen vaikutuksia sähköverkkoihin ja sähkön laatuun sekä mahdollisuuksia arvonluontiin sähkö- ja joustomarkkinoilla

kehittää ja demonstroida lataustietojen hallintaa ja järjestelmärajapintoja.

Hankekokonaisuus edellyttää monialaista osaamista

Monialaista osaamista hankkeessa edustavat tutkimusosapuolina Tampereen yliopiston sähkötekniikan, tietotekniikan sekä liikenteen ja logistiikan tutkimusryhmät, LUT-yliopiston energiajärjestelmien ja -markkinoiden, sähköisen liikkumisen sekä innovaatioiden ja logistiikan tutkimusryhmät ja VTT:n sähköisten ajoneuvojen ja latausratkaisujen tutkimusryhmä.

SECHA-hankekokonaisuuden kokonaisbudjetti on lähes 4 miljoonaa euroa. Hankkeessa mukana olevat teolliset yritykset tarjoavat muun muassa latauslaitteita, akkuvarastoja, mittaus- ja ohjausratkaisuja sekä ICT-järjestelmiä. SECHA-hanke on osa Kempower Oyj:n ja Tietoevry Finland Oy:n Business Finlandin veturiohjelmia.

– Kempowerin ja Tietoevryn Veturi-yhteistyö edistää osaamista sähköverkon ja latausinfrastruktuurin energian- ja tehon hallinnan digitaalisista ratkaisuista. Kehitystyö edellyttää sähköverkkojen ja sähköajoneuvojen latausekosysteemin syvällisen tietämystä. SECHA-hanke tukee uusien latausratkaisujen kehittämistä joustavaksi ja kustannustehokkaammiksi yhdessä muiden hankkeessa mukana olevien kumppaneiden kanssa, toteavat Antti Seppälä Tietoevryn Energialiiketoiminnasta ja teknologiajohtaja Mikko Veikkolainen Kempowerilta.

Lisäksi hankerahoituksen piiriin kuuluvat latausratkaisuja ja -teknologiaa tarjoavat IGL Technologies Oy ja UTU Oy. Konsortiossa mukana olevia teollisia yrityksiä ovat lisäksi AGCO Power Oy, Cactos Oy, Merus Power Oy, MX Elextrix Oy, Ramboll Finland Oy ja Wapice Oy. Hankkeessa mukana olevia sähköverkkoyhtiöitä ovat Fingrid Oyj, Elenia Verkko Oyj, Järvi-Suomen Energia Oy, KSS Verkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy, Savon Voima Verkko Oy ja Tampereen Energia Sähköverkko Oy. Lisäksi hanke saa rahoitusta Sähkötutkimuspooli ry:ltä.