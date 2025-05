Ämmässuon Sortti-asema on remontissa 2.6. alkaen

Ämmässuon Sortti-aseman remontti alkaa 2. kesäkuuta ja kestää noin kaksi kuukautta. Tavoitteena on, että remontoitu asema avataan elokuussa.

Sortti-asema on remontin ajan kiinni, mutta alueelle avataan Pop up -risupiha puutarhajätteille. Risupihalle voi tuoda risuja, puutarhajätteitä, kiviaineista ja asbestia. Risupihalle ajetaan Sortti-aseman läpi ja ulos ajetaan opastettua poikkeusreittiä vaaka-aseman takaa. Sortti-asemalle on tulossa myös ajo-opasteet alueella liikkumiseen.

- Ämmässuon Sortti-asemalla alkaa olla jo ikää ja teemme siellä kesän aikana peruskorjausta, mutta otamme asemalla remontinkin aikaan vastaan sesonkijätettä ja asbestijätettä, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Eetu Keinänen.

Muut Sortti-asemat palvelevat Ämmässuon remontin ajan normaalisti. Ämmässuon Sortti-asemaa lähimpänä ovat Jorvaksen ja Konalan Sortti-asemat. HSY suosittelee käyttämään näistä kahdesta Jorvaksen Sortti-asemaa Konalan aseman ollessa usein ruuhkainen. Sortti-asemista Konala ja Ruskeasanta ovat avoinna myös viikonloppuisin ja Kivikon asema lauantaisin. Kaikkien Sortti-asemien aukioloajat löytyvät HSY:n verkkosivuilta.

Asiakkaat voivat nopeuttaa asiointia Sortti-asemalla ilmoittamalla ja maksamalla jätteensä ennakkoon HSY:n eSortti-palvelussa. Ämmässuon Sortti-asemalla on myös remontin aikana käytössä itsepalveluasiointi Sortti-kortilla ja eSortilla. Asemalta voi myös vuokrata peräkärryn jätteiden kuljettamiseen.