Fatim Diarra: Uskonnonvapaus on jakamaton perusoikeus – Kaisa Garedewin kommentti tuomittava

– Tällaiset ulostulot eivät kuulu suomalaiseen oikeusvaltioon eivätkä kunnioita perusoikeuksiin kuuluvaa uskonnonvapautta, joka on turvattu perustuslaissa. Vihapuhetta ei voida naamioida “keskustelunavaukseksi”, Diarra sanoo.

Diarra kertoo tukevansa opetusministeri Anders Adlercreutzin (RKP) linjaa.

– Tuen opetusministerin selkeää ja perustuslain mukaista linjaa. Adlercreutzin muistutus uskonnonvapauden merkityksestä on tärkeä erityisesti nyt, kun sitä pyritään horjuttamaan tarkoituksellisilla provokaatioilla. Kansanedustajalla on erityinen vastuu puolustaa perusoikeuksia – ei nakertaa niitä, Diarra painottaa.



– Vaikka Garedew on myöhemmin täsmentänyt kantansa kohdistuvan sharia-lakiin, alkuperäinen viesti islamin kieltämisestä on vahingollinen ja vaarallinen. Se leimaa uskonnon harjoittajia ja ruokkii ennakkoluuloja, eikä se ole yhteensopivaa valtioneuvoston rasismitiedonannon eikä suomalaisen demokratian arvojen kanssa.

Diarra muistuttaa, että yksittäisten tapausten perusteella ei voi leimata koko yhteisöä.



– Islam ei ole rikos, eikä yksittäisten ilmiöiden tai väärinkäytösten perusteella tule leimata kokonaista uskontoa tai sen harjoittajia. Perusoikeuksia ei voi puolustaa valikoivasti – joko niitä puolustetaan kaikille tai ei kenellekään, Diarra linjaa.



– Toivon, että hallituspuolueiden eduskuntaryhmät käyvät asiasta perusteellisen keskustelun ja muistuttavat kaikkia edustajiaan siitä, mitä vastuu kansanedustajana tarkoittaa. Demokratiaa ei rakenneta pelolla, vaan oikeudenmukaisuudella ja yhdenvertaisuudella.